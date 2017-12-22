Рауль Кастро піде з поста голови Держради Куби в 2018 році
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Голова Держради і Ради міністрів Куби Рауль Кастро підтвердив, що покине свій пост в квітні 2018 року. Відповідну заяву він зробив, виступаючи в четвер на засіданні Національної асамблеї народної влади (однопалатного парламенту країни), інформує УНН з посиланням на газету Juventud Rebelde.
Кубинський лідер уточнив, що термін його правління завершиться після формування нового складу Національної асамблеї народної влади 19 квітня.
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“Коли 19 квітня буде сформований новий склад Національної асамблеї народної влади, завершиться мій другий і останній термін на посту глави держави і уряду. У Куби з’явиться новий голова”, — сказав 86-річний Кастро.
Нагадаємо, Куба вдячна Росії за незмінну підтримку резолюцій Генеральної Асамблеї ООН про необхідність скасування американського торгово-економічного ембарго. Про це у четвер під час бесіді з корреспонеднтом ТАСС заявив депутат, заступник голови комісії з міжнародних справ кубинської Національної асамблеї народної влади (однопалатного парламенту) Роландо Гонсалес.