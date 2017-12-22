Рауль Кастро уйдет с поста председателя Госсовета Кубы в 2018 году
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро подтвердил, что покинет свой пост в апреле 2018 года. Соответствующее заявление он сделал, выступая в четверг на заседании Национальной ассамблеи народной власти (однопалатный парламент страны), информирует УНН со ссылкой на газету Juventud Rebelde.
Кубинский лидер уточнил, что срок его правления завершится после формирования нового состава Национальной ассамблеи народной власти 19 апреля.
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“Когда 19 апреля будет сформирован новый состав Национальной ассамблеи народной власти, завершится мой второй и последний срок на посту главы государства и правительства. У Кубы появится новый глава”, - сказал 86-летний Кастро.
Напомним, Куба благодарна России за неизменную поддержку резолюций Генеральной Ассамблеи ООН о необходимости отмены американского торгово-экономического эмбарго. Об этом в четверг во время беседе с корреспонеднтом ТАСС заявил депутат, заместитель председателя комиссии по международным делам кубинской Национальной ассамблеи народной власти (однопалатный парламент) Роландо Гонсалес.