Рауль Кастро уйдет с поста председателя Госсовета Кубы в 2018 году

Кубинский лидер уточнил, что срок его правления завершится после формирования нового состава Национальной ассамблеи народной власти 19 апреля.

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“Когда 19 апреля будет сформирован новый состав Национальной ассамблеи народной власти, завершится мой второй и последний срок на посту главы государства и правительства. У Кубы появится новый глава”, - сказал 86-летний Кастро.

Напомним, Куба благодарна России за неизменную поддержку резолюций Генеральной Ассамблеи ООН о необходимости отмены американского торгово-экономического эмбарго. Об этом в четверг во время беседе с корреспонеднтом ТАСС заявил депутат, заместитель председателя комиссии по международным делам кубинской Национальной ассамблеи народной власти (однопалатный парламент) Роландо Гонсалес.