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Фальшивые документы за $3000: на Львовщине задержан мошенник, который предлагал удостоверение "водителя-экспедитора"
На Львовщине пограничники и полиция задержали мошенника, который предлагал фальшивые удостоверения "экспедитора" за $3000 для пересечения границы.
Британская разведка объяснила, почему зимой россияне сделали перерыв в массированных обстрелах Украины
После месячного перерыва россия возобновила широкомасштабные авиаудары по Украине, в которых приняли участие по меньшей мере 10 бомбардировщиков Ту-95 и истребителей МиГ-31, выпустив более 20 ракет по Киеву.
Исполняющим обязанности директора "Киевпастранса" назначили Евгения Пушкова
"Киевпастранс" временно возглавит Евгений Пушков. Он будет исполнять обязанности генерального директора коммунального предприятия.
Оккупанты перебрасывают бетонные укрепления в сторону Бердянска - партизаны
российские оккупанты строят новую линию обороны в Запорожской области, сейчас перемещают бетонные укрепления в сторону временно оккупированного Бердянска.
Документы об образовании теперь есть в "Дії"
Приложение "Дія" теперь позволяет пользователям просматривать и восстанавливать свои образовательные документы, такие как аттестаты, дипломы и научные степени.
Массированная атака рф унесла жизни 3 человек, еще по меньшей мере 15 ранены - Генпрокурор
Массированная атака рф на Украину привела к гибели по меньшей мере 3 человек, более 15 раненых в 2 областях и повреждению инфраструктуры.
Армия рф 17 раз ударила по жилым застройкам Донетчины: погибли два человека, еще двое - ранены
Российская армия 17 раз обстреляла жилые кварталы в Донецкой области, в результате чего два человека погибли и еще двое получили ранения.
Энергетики восстановили электроснабжение для бытовых потребителей на Полтавщине
Электроснабжение бытовых потребителей в Полтавской области восстановлено, но 33 юридических потребителя остаются обесточенными.
По меньшей мере 60 человек погибли от репрессий в Крыму за время российской оккупации - КРЦ
По данным Крымскотатарского Ресурсного Центра, за время российской оккупации в Крыму было убито не менее 60 человек, в том числе 28 крымских татар.
Укрэнерго: даже прошлой зимой атаки рф на энергосистему Украины не были настолько большими, как этой ночью
Российская ракетная атака нанесла ущерб энергетической инфраструктуре Украины, превзойдя даже атаки прошлой зимой, оставив многие регионы со значительными перебоями и ограничениями в электроснабжении.