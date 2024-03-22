Фальшивые документы за $3000: на Львовщине задержан мошенник, который предлагал удостоверение "водителя-экспедитора"

Во Львовской области разоблачена схема в которой фигурировало предложение фиктивных документов для выезда за границу: пограничники и сотрудники полиции задержали мошенника, который за вознаграждение предлагал фальшивые удостоверения "водителя-экспедитора", передает УНН со ссылкой на Telegram Госпогранслужбы Украины.

На Львовщине задержан мошенник, который за вознаграждение предлагал фальшивые удостоверения "водителя-экспедитора", которые могли бы предоставить право на пересечение границы - говорится в сообщении.

Указывается, что фиктивные документы на выезд за границу предлагались за $3000. Пограничники с сотрудниками Нацполиции во время обысков у фигуранта схемы обнаружили и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, флеш-носители и копии документов.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений; избирают меру пресечения. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Напомним,

В Запорожье полиция разоблачила коррупционную схему с участием должностных лиц МСЭК (медико-социальной экспертизы - ред.), которые выдавали военнообязанным мужчинам справки о фиктивной группе инвалидностии. Одно такое заключение стоило 3500 долларов. По этому делу подозрения получили один из руководителей центра медико-социальных экспертиз и его посредник.

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