Истребители F-16 помогут Силам обороны Украины отражать атаки рф, однако будут иметь ограничения. F-16 должны будут находиться на расстоянии более 40 километров от линии фронта. Об этом заявил Главнокомандующий Александр Сырский в интервью The Guardian, передает УНН.

Детали

По словам Сырского, F-16 укрепят противовоздушную оборону Украины. Они позволят Киеву эффективнее бороться с российскими крылатыми ракетами и точно поражать наземные цели.

Однако, он подчеркнул, что существуют пределы возможностей F-16. По словам Сырского, самолеты должны находиться на расстоянии «40 км и более» от линии фронта из-за риска, что москва их собьет.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украину еще не поступили новые истребители F-16, которые необходимы для того, чтобы помочь противостоять российскому господству в воздухе.

Также Зеленский отмечал, что Украине нужно сокращение обучения на истребителях F-16, расширение базы для обучения на F-16 и увеличение количества самолетов в ближайшее время, а не за 3-5 лет.