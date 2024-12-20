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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Есть понимание, какие нужно и где они находятся": МИД прокомментировал, как продвигается вопрос 19 ПВО для Украины

"Есть понимание, какие нужно и где они находятся": МИД прокомментировал, как продвигается вопрос 19 ПВО для Украины

Киев  •  УНН

 • 4685 просмотра

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Представитель МИД сообщил об активной работе над доставкой систем ПВО, которые нужны Украине. Уже определены конкретные системы и их расположение для дальнейшей передачи.

Работа над доставкой некоторых ПВО из 19 необходимых продолжается активно, и уже есть понимание, какие именно системы будут переданы и где они расположены. Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Мы приветствуем сигнал о 19 ПВО от Генсека НАТО Марка Рютте. Можем подтвердить, что есть понимание, какие именно это ПВО и где они находятся. Работаем над тем, чтобы как можно скорее доставить их Украине. Работа активно ведется

- сказал Тихий. 

Напомним

В начале декабря, министр МИД Андрей Сибига призвал срочно передать Киеву 20 систем противовоздушной обороны. 

Уже позже, Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что ожидает 19 систем ПВО, которые нужны Украине.

19 декабря Президент Владимир Зеленский заявил, что  Украина имеет запрос на 19 систем ПВО для защиты распределительных подстанций атомной генерации.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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