"Если они понимают, что война идет не по их сценарию": Подоляк сделал заявление на фоне событий в курской области рф

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что в случае переговоров на условиях россии они будут считать, что доминируют, а когда они могут сидеть за столом переговоров и можно будет что-то получить или дожать, - только если они понимают, что война идет не по их сценарию. Такое заявление он сделал в эфире телемарафона накануне, на фоне событий в курской области рф, пишет УНН.

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"рф постепенно увеличивает объем войны на своей территории, и это - необратимый процесс. россияне будут понимать, что "эффективное планирование" с названием "путинская стратегия" - ну, "очень эффективное". Они сегодня имеют войну, которая постепенно идет вглубь рф. Будет ли это их пугать? Да. Реагируют ли они на что-то другое, кроме страха? Нет. Надо наконец это осознать", - сказал Подоляк.

"Любой компромисс рф воспринимает как твою слабость. (...) И как вы идете на переговоры на условиях россии,... они будут считать, что они доминируют в том числе в рамках переговорного процесса. Когда они могут сидеть за столом переговоров и все же можно будет что-то там дожать, получить, - только если они понимают, что война идет не по их сценарию", - отметил Подоляк.

При этом он указал, что "говорить о том, что происходит в курской области, кто, что там делает с военной точки зрения, с оперативно-тактической, могут только, если это нужно, военные, если нужно, подчеркну".

"Эскалация - это только то, что делает рф, все, что делает Украина - это попытка прийти к справедливому миру. - сказал Подоляк. - Наши партнеры наконец осознают, что все, что касается действий Украины - это суверенное право Украины и это о деэскалации, это о правильном выходе на финализацию этой войны", - заявил Подоляк.

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