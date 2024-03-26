Эрдоган в начале мая собирается в США на встречу с Байденом - СМИ

Президент Турции планирует в начале мая посетить Вашингтон и встретиться с президентом США для обсуждения двусторонних отношений, российско-украинской войны и ситуации в Газе. Об этом сообщает Hürriyet, пишет УНН.

Детали

Как сообщает издание, во время встречи главного советник по вопросам внешней политики и нацбезопасности президента Турции Кылыча и советника президента США по вопросам нацбезопасности Салливана, была согласована дата визита Эрдогана в Вашингтон.

Было договорено, что если ничего не произойдет и не будет накладок в календаре избирательного процесса в США, Эрдоган отправится в Вашингтон во вторую неделю мая, - говорится в сообщении.

Возможной датой встречи Эрдогана и Байдена называют 9 мая.

Отмечается, что в ходе переговоров речь пойдет об отношениях между Турцией и США, россией и Украиной и ситуации в Газе.

Напомним

Эрдоган предложил провести мирные переговоры между Украиной и россией, но Зеленский выступил против участия россии, пока не будет разработан план "справедливого мира".