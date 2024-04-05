Энергосистема стабильна, однако возможны аварийные отключения в 5 областях - Минэнерго
Киев • УНН
Аварийные отключения электроэнергии действуют в пяти областях Украины, включая почасовые отключения в Харьковской области, несмотря на отсутствие дефицита в объединенной энергосистеме страны.
Дефицита в объединенной энергосистеме страны нет, однако аварийные отключения возможны в пяти областях. Почасовые отключения на Харьковщине все еще действуют О текущей ситуации проинформировали в Минэнерго, передает УНН.
Из-за сетевых ограничений действуют аварийные отключения света в пяти областях. В Харьковской области - почасовые отключения. Дефицита в объединенной энергосистеме страны нет. ... Сейчас ситуация контролируется. Энергосистема работает стабильно.
Детали
По состоянию на 21:00 ситуация в энергосистеме контролируемая и стабильная. Днем Украина передавала излишки электроэнергии Польше в объеме до 2000 МВт*ч.
Однако дисбаланс генерации, который не может быть выровнен оператором системы передачи из-за повреждений в результате российских атак на подстанции возможен. Поэтому периодически применяются аварийные отключения в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.
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