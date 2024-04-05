ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Энергосистема стабильна, однако возможны аварийные отключения в 5 областях - Минэнерго

Энергосистема стабильна, однако возможны аварийные отключения в 5 областях - Минэнерго

Киев  •  УНН

5 апреля 2024, 20:34  •  2789 просмотра

Read in English

Аварийные отключения электроэнергии действуют в пяти областях Украины, включая почасовые отключения в Харьковской области, несмотря на отсутствие дефицита в объединенной энергосистеме страны.

Дефицита в объединенной энергосистеме страны нет, однако аварийные отключения возможны в пяти областях. Почасовые отключения на Харьковщине все еще действуют О текущей ситуации проинформировали в Минэнерго, передает УНН.

Из-за сетевых ограничений действуют аварийные отключения света в пяти областях. В Харьковской области - почасовые отключения. Дефицита в объединенной энергосистеме страны нет. ... Сейчас ситуация контролируется. Энергосистема работает стабильно.

- сообщили в Минэнерго.

Детали

По состоянию на 21:00 ситуация в энергосистеме контролируемая и стабильная. Днем Украина передавала излишки электроэнергии Польше в объеме до 2000 МВт*ч.

Однако дисбаланс генерации, который не может быть выровнен оператором системы передачи из-за повреждений в результате российских атак на подстанции возможен. Поэтому периодически применяются аварийные отключения в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.

На совещании СНБО обсудили усиление нацбезопасности в энергетической сфере5 апреля 2024, 14:31 • 21666 просмотров

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ВойнаЭкономика
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМинистерство энергетики Украины
ukrainaУкраина
kharkivХарьков
polshaПольша
Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
  •  59235 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
  •  114786 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
  •  114833 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
  •  114591 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
  •  104867 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  124968 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
4 апреля 2024, 16:39  •  117490 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
4 апреля 2024, 13:49  •  119020 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
4 апреля 2024, 13:47  •  111324 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
4 апреля 2024, 12:13  •  101067 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

Новости по теме
Энергосистема стабильна, однако возможны аварийные отключения в 5 областях - Минэнерго

Энергосистема стабильна, однако возможны аварийные отключения в 5 областях - Минэнерго

  •  2789 просмотра
Воздушные Силы предупреждают об угрозе атаки беспилотников на Днепропетровщине

Воздушные Силы предупреждают об угрозе атаки беспилотников на Днепропетровщине

  •  4082 просмотра
Удар рф по аэродрому "Канатово": суд оставил Червинского под стражей до 19 апреля

Удар рф по аэродрому "Канатово": суд оставил Червинского под стражей до 19 апреля

  •  5353 просмотра
Агронома будут судить за сотрудничество с российскими оккупантами по минированию полей в Купянске

Агронома будут судить за сотрудничество с российскими оккупантами по минированию полей в Купянске

  •  5624 просмотра
Сумщина: войска рф совершили 57 обстрелов за день

Сумщина: войска рф совершили 57 обстрелов за день

  •  8214 просмотра
Над Одессой сбили ракету, обломки упали в прибрежной зоне, есть повреждения - Силы обороны Юга

Над Одессой сбили ракету, обломки упали в прибрежной зоне, есть повреждения - Силы обороны Юга

  •  9730 просмотра
Тактическая авиация противника активно действует в Азовском море

Тактическая авиация противника активно действует в Азовском море

  •  10045 просмотра
Умеров обсудил с Остином текущую ситуацию на украинском фронте и отметил необходимость систем ПВО и ракет

Умеров обсудил с Остином текущую ситуацию на украинском фронте и отметил необходимость систем ПВО и ракет

  •  16319 просмотра
Первая леди встретилась с разработчиком PISA: говорили о модернизации украинского образования

Первая леди встретилась с разработчиком PISA: говорили о модернизации украинского образования

  •  14925 просмотра
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
Эксклюзив

  •  59235 просмотра

Популярные

Правительство выделит 1,2 млрд гривен Черниговщине на экономические направления - Зеленский

Правительство выделит 1,2 млрд гривен Черниговщине на экономические направления - Зеленский

  •  23870 просмотра
Удар рф по Запорожью: двое погибших, среди пострадавших - ребенок. В городе снова взрывы

Удар рф по Запорожью: двое погибших, среди пострадавших - ребенок. В городе снова взрывы

  •  44245 просмотра
Нацгвардейцы взяли в плен оккупанта, который ехал штурмовать позиции ВСУ на мопеде

Нацгвардейцы взяли в плен оккупанта, который ехал штурмовать позиции ВСУ на мопеде

  •  51891 просмотра
Школы 6 прифронтовых областей Украины обеспечат гаджетами с уникальным контентом изучения украинского языка

Школы 6 прифронтовых областей Украины обеспечат гаджетами с уникальным контентом изучения украинского языка

  •  52014 просмотра
Позволит приобрести более 1000 дронов: Иван Федоров анонсировал кадровые увольнения в Запорожском облсовете, полномочия которого исполняет ОВА

Позволит приобрести более 1000 дронов: Иван Федоров анонсировал кадровые увольнения в Запорожском облсовете, полномочия которого исполняет ОВА

  •  27754 просмотра

Публикации

Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

  •  133789 просмотра
"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

4 апреля 2024, 15:10  •  167332 просмотра
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
Эксклюзив

3 апреля 2024, 11:28  •  230878 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  305142 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  307807 просмотра

Энергосистема стабильна, однако возможны аварийные отключения в 5 областях - Минэнерго

Аварийные отключения электроэнергии действуют в пяти областях Украины, включая почасовые отключения в Харьковской области, несмотря на отсутствие дефицита в объединенной энергосистеме страны.

Война •   •  2789 просмотра
Энергосистема стабильна, однако возможны аварийные отключения в 5 областях - Минэнерго

Воздушные Силы предупреждают об угрозе атаки беспилотников на Днепропетровщине

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о возможных атаках беспилотников в Днепропетровской области.

Война •   •  4082 просмотра
Воздушные Силы предупреждают об угрозе атаки беспилотников на Днепропетровщине

Удар рф по аэродрому "Канатово": суд оставил Червинского под стражей до 19 апреля

Суд продлил содержание под стражей без права внесения залога бывшего исполняющего обязанности командира Романа Червинского, обвиняемого в превышении служебных полномочий, что привело к ракетному удару по аэродрому Канатово, до 19 апреля, впервые в этом деле пойдя вопреки требованию прокуратуры.

Война •   •  5353 просмотра
Удар рф по аэродрому "Канатово": суд оставил Червинского под стражей до 19 апреля

Агронома будут судить за сотрудничество с российскими оккупантами по минированию полей в Купянске

В Харьковской области судят 57-летнего агронома, который сотрудничал с российскими оккупантами. 57-летнего мужчину обвиняют в пособничестве государству-агрессору согласно части 1 статьи 111-2 Уголовного кодекса Украины.

Война •   •  5624 просмотра
Агронома будут судить за сотрудничество с российскими оккупантами по минированию полей в Купянске

Сумщина: войска рф совершили 57 обстрелов за день

В Сумской области за день оккупанты 57 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты, в результате чего произошло 253 взрыва из различных видов вооружения, в том числе минометов, артиллерии, гранатометов и беспилотников в нескольких населенных пунктах.

Война •   •  8214 просмотра
Сумщина: войска рф совершили 57 обстрелов за день

Над Одессой сбили ракету, обломки упали в прибрежной зоне, есть повреждения - Силы обороны Юга

Управляемая ракета, запущенная российскими военными из Черного моря в направлении Одессы, была уничтожена украинской противовоздушной обороной, но падающие обломки нанесли ущерб прибрежной зоне города.

Война •   •  9730 просмотра
Над Одессой сбили ракету, обломки упали в прибрежной зоне, есть повреждения - Силы обороны Юга

Тактическая авиация противника активно действует в Азовском море

В акватории Азовского моря зафиксирована активность вражеской тактической авиации, сообщают в Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  10045 просмотра
Тактическая авиация противника активно действует в Азовском море

Умеров обсудил с Остином текущую ситуацию на украинском фронте и отметил необходимость систем ПВО и ракет

Министр обороны Украины Рустем Умеров и начальник Генерального штаба Александр Сырский обсудили с министром обороны США Ллойдом Остином текущую ситуацию на поле боя, последствия российских атак, а также потребность в дополнительных системах противовоздушной обороны и ракетах во время еженедельного телефонного разговора.

Война •   •  16319 просмотра
Умеров обсудил с Остином текущую ситуацию на украинском фронте и отметил необходимость систем ПВО и ракет

Первая леди встретилась с разработчиком PISA: говорили о модернизации украинского образования

Елена Зеленская подчеркнула, что образование сейчас является стратегическим компонентом общей устойчивости Украины, что способствует сохранению и развитию потенциала страны, с акцентом на интеграцию знаний о психическом здоровье и навыков самопомощи в учебные программы на всех уровнях.

политика •   •  14925 просмотра
Первая леди встретилась с разработчиком PISA: говорили о модернизации украинского образования

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Совладелец словацкой компании Sevotech обратился к президенту Владимиру Зеленскому и министру обороны Рустему Умерову с просьбой помочь привезти минометные выстрелы, которые были закуплены по контракту с "Львовским арсеналом" для МОУ и находятся на территории Словакии.

Война •   •  59235 просмотра
Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)