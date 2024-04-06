Энергетики восстановили резервную линию электропередач на Запорожскую АЭС

Если нет мощного резерва на замену крепкой бригаде, то на следующий день у вас не будет какого-то города: Зеленский о ротации на фронте

Зеленский пояснил, что ротации в ВСУ есть на разных направлениях и не надо обобщать, что этого нет вообще. В то же время украинская армия имеет "мощный кулак" - сильные и профессиональные бригады, которым нужны более длинные ротации.