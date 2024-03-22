Энергетики восстановили электроснабжение для более миллиона потребителей - Минэнерго

Энергетики в течение суток вернули свет для более миллиона потребителей, которые обесточивались из-за вражеских обстрелов и сетевых ограничений. Об энергетической ситуации в регионах по состоянию на вечер рассказали в МИНЭНЕРГО, пишет УНН.

Энергетики в течение суток вернули свет для более 1 миллиона потребителей, которые обесточивались из-за вражеских обстрелов и сетевых ограничений; запитано 310 тысяч потребителей в Харькове; все шахтеры, которые были в обесточенных шахтах, выведены на поверхность - сообщили в Минэнерго.

Детали

По состоянию на 20:00 последствия российской атаки по энергетической инфраструктуре ликвидируют еще в семи регионах.

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Энергетики запитали 310 тысячам потребителей в городе Харьков. Однако без света до сих пор остаются 360 тысяч харьковских семей.

В Минэнерго отчитались, что вся критическая инфраструктура города запитана. Восстановительные работы продолжаются. Потребители Харьковской области, которые отключались из-за утреннего обстрела областного центра, также запитаны.

ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ

В Одесской области остаются без света 177 тысяч потребителей, которые временно обесточены из-за сетевых ограничений.

Из-за значительных повреждений и нагрузки на систему введены экстренные отключения света вечером.

ХМЕЛЬНИЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Все потребители, которые отключались в результате ракетного обстрела сейчас со светом. Однако в регионе будут действовать ограничения на период вечернего максимума потребления: будут отключать 30,8 тысячи потребителей в 51 населенном пункте.

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Из-за вражеских обстрелов остаются отключенными 25,5 тысячи абонентов. Продолжаются восстановительные работы.

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Без напряжения после российских атак остались 137 абонентов. Также по технологическим причинам отключались 5924 потребителя - сейчас они запитаны.

ЛЬВОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Все 2,5 тысячи потребителей, которые обесточивались в результате утреннего удара, обеспечены электроэнергией.

СУМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Энергетики восстановили воздушную линию, которая была повреждена, запитано 1200 потребителей. Остаются без напряжения 6940 потребителей в 73 населенных пунктах.

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