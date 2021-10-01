Экспорт украинской курятины в ЕС "просел", но удерживается в ТОП-3
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Украина удерживает позиции в ТОП-3 поставщиков курятины в странах Евросоюза. Об этом свидетельствует статистическая отчетность Европейской комиссии, передает УНН.
Так, за семь месяцев текущего года Украина экспортировала 51 тыс. тонн курятины в ЕС, и заняла в рейтинге крупнейших поставщиков мяса птицы в Евросоюз третье место.
За год экспорт украинской курятины в ЕС “просел” на 12,8%.
Чуть больше Украины поставил странам ЕС Таиланд — 85,1 тыс. тонн, заняв 2-е место в рейтинге. За год экспорт таиландской курятины в ЕС упал на 7,1%.
Первое место в рейтинге заняла Бразилия. За семь месяцев текущего года страна экспортировала 131,9 тыс. тонн мяса птицы. Падение экспорта бразильской курятины в ЕС составило 3%.
Дополнение
Крупнейший в Украине производитель курятины МХП (Наша Ряба) за год нарастил 23% экспорта (109 тыс. тонн курятины во втором квартале 2021-го против 88,5 тыс. тонн во II квартале 2020 года).
На сегодняшний день это единственный производитель в Украине, который успешно прошел независимый тест на отсутствие антибиотиков в курятине.
В этом году МХП стал первым, кто отправил украинскую курятину в Лондон.
В то же время в сентябре стало известно, что МХП продал 20 цифровых копий логотипа “Наша Ряба” на крупнейшей в мире криптовалютний бирже Binance. Средства от аукциона будут направлены на проведение фестиваля My Family Festival.