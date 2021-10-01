Експорт української курятини в ЄС "просів", але утримується в ТОП-3
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Україна утримує позиції в ТОП-3 постачальників курятини в країнах Євросоюзу. Про це свідчить статистична звітність Європейської комісії, передає УНН.
Так, за сім місяців поточного року Україна експортувала 51 тис. тонн курятини в ЄС, і зайняла в рейтингу найбільших постачальників м’яса птиці в Євросоюз третє місце.
За рік експорт української курятини в ЄС “просів” на 12,8%.
Трохи більше України поставив країнам ЄС Таїланд — 85,1 тис. тонн, посівши 2-е місце в рейтингу. За рік експорт таїландської курятини в ЄС впав на 7,1%.
Перше місце в рейтингу зайняла Бразилія. За сім місяців поточного року країна експортувала 131,9 тис. тонн м’яса птиці. Падіння експорту бразильської курятини в ЄС склало 3%.
Доповнення
Найбільший в Україні виробник курятини МХП (Наша Ряба) за рік наростив 23% експорту (109 тис. тонн курятини в другому кварталі 2021-го проти 88,5 тис. тонн у II кварталі 2020 року).
На сьогоднішній день це єдиний виробник в Україні, який успішно пройшов незалежний тест на відсутність антибіотиків в курятині.
В цьому році МХП став першим, хто відправив українську курятину в Лондон.
У той же час у вересні стало відомо, що МХП продав 20 цифрових копій логотипу “Наша Ряба” на найбільшій у світі кріптовалютній біржі Binance. Засоби від аукціону будуть спрямовані на проведення фестивалю My Family Festival.