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Экспорт украинской агропродукции увеличился на 14%, чем в прошлом году - эксперт

Экспорт украинской агропродукции увеличился на 14%, чем в прошлом году - эксперт

Киев  •  УНН

 • 3989 просмотра

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За 16 месяцев украинская агропродукция была экспортирована в 50 стран через морской коридор. Через порты Одессы прошло более 90 млн тонн продукции, что на 14% больше чем в прошлом году.

За 16 месяцев украинская продукция попала в полсотни государств и более 400 миллионов человек получили доступ к ней, об этом сообщил народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Леонов в прямом эфире телемарафона, пишет УНН.

Детали

Более 90 миллионов тонн продукции было отгружено украинским морским коридором. А с начала его запуска в 2023 году, этим маршрутом воспользовалось более 3000 судов. Загружались и разгружались эти суда в портах Одессы.

Более двух третей экспорта принадлежат аграрному сектору и Одесса помогла, можно сказать, вывезти через большой коридор почти 57 миллионов тонн. За 16 месяцев украинская продукция попала в полсотни государств и более 400 миллионов человек получили доступ к ней это очень серьезные цифры для всего мира

- отметил Алексей Леонов.

Несмотря на постоянные обстрелы морской коридор и портовая инфраструктура Одессы продолжает увеличивать объемы украинского экспорта, что значительно влияет на укрепление экономики Украины. бесспорно мощный вклад в укрепление нашей государственной экономики. 

По данным Национального банка Украины, государство за 10 месяцев 2024 года заработало на экспорте товаров и услуг более 46 миллиардов долларов, что почти на 10 % больше, чем в прошлом году.

Также Алексей Леонов отметил, что по расчетам правительства, увеличить экспорт можно будет даже в полтора раза и выйти на результаты 2021 года, когда товарооборот достигал 65 миллиардов долларов.

Основные группы товаров, идущих по морскому коридору на экспорт это агросектор (44%) и металл (8%) и обе эти группы постоянно наращивают потенциал из года в год. Экспорт этих товаров  этот год он увеличился почти на 14%. 

Напомним 

Министр агрополитики прогнозирует экспортную выручку от агросектора в 24,5 млрд долларов в 2023 году. Аграрии засеяли 19,8 млн га и успешно собрали урожай, обеспечив продовольственную безопасность страны. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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