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Актуальное
Экспорт российской нефти морем упал до двухмесячного минимума - Bloomberg

Экспорт российской нефти морем упал до двухмесячного минимума - Bloomberg

Киев  •  УНН

 • 4257 просмотра

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Морской экспорт российской нефти снизился на 150 000 баррелей в день к 24 ноября. Наибольшее сокращение произошло в западных портах РФ, где поставки упали на 25% по сравнению с прошлым месяцем.

Российский экспорт нефти морем упал больше всего с июля, поставки снизились до двухмесячного минимума, на фоне резкого сокращения поставок для ключевого покупателя Индии, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Средние объемы поставок за четыре недели снизились примерно на 150 000 баррелей в день в период до 24 ноября, упав в четвертый раз за пять недель, даже несмотря на то, что экспорт в недельном измерении немного вырос по сравнению с предыдущими семью днями.

По данным отслеживания судов и отчетам портовых агентов, за неделю до 24 ноября 27 танкеров загрузили 20,5 млн баррелей российской сырой нефти. Объем немного вырос по сравнению с 19,8 млн баррелей на 26 судах на предыдущей неделе.

Сокращение, как указано, было преимущественно в западных портах россии, где поставки за последние две недели снизились примерно на 25% по сравнению со средним уровнем прошлого месяца. На последней неделе пятидневный перерыв в программе погрузки для новороссийска, как отмечается, вероятно, связанный с техническим обслуживанием, ударил по цифрам объемов грузов из Черного моря.

Поскольку большинство грузов с экспортных терминалов на западе направлялись в Индию, падение средних поставок за четыре недели из Арктики, Балтийского и Черного морей отразилось в сокращении количества нефти, направляющейся в южноазиатскую страну. Первые цифры указывают, что поставки в период до 24 ноября были ниже 1 миллиона баррелей в день. Хотя этот показатель увеличится по мере прояснения данных по портам разгрузки, он все равно будет как минимум на 500 000 баррелей в день ниже объема, отгруженного за четыре недели до середины октября, отмечает издание.

Сокращение, как сообщается, предшествует обсуждению министров нефти ОПЕК+ в воскресенье на фоне ожиданий, что они в третий раз отложат свой план на начало возвращения баррелей обратно на рынок. россия пообещала сделать более глубокие сокращения добычи в октябре и ноябре, чтобы компенсировать прошлое перепроизводство, и снижение экспорта может частично отражать усилия по выполнению этого обещания, пишет издание. Согласно правительственным данным, добыча в прошлом месяце была близка к целевому показателю ОПЕК+ для россии.

Отдельно Великобритания добавила еще две российские страховые компании, AlfaStrakhovanie Group Plc и VSK, в свой список подсанкционных организаций, где они присоединились к трем другим страховщикам. Четыре из этих компаний сейчас одобрены правительством Индии для предоставления страхования P&I для судов, заходящих в порты страны. Власти Лондона также добавили еще 30 танкеров в список судов, на которые наложены санкции за перевозку российской нефти. Четырнадцать из них уже были под санкциями либо США, либо ЕС.

Британия вводит крупнейший пакет санкций против "теневого флота" рф25 нояб. 2024, 13:28 • 16573 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономикаполитика
opekОПЕК
indiyaИндия
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты