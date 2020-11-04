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Эксперт рассказал об экспертизах, которые доказали невиновность Маркива

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. После проведения экспертиз по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива было установлено, что выстрелы по итальянскому и французскому журналистам и фотографу были осуществлены в районе завода "Зевс" в Донецкой области, где в то время находились незаконные вооруженные формирования. Гвардеец Маркив не мог видеть людей со своей позиции и с теми приборами, которые у него были, - с прицелом на автомате. Об этом рассказал директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, передает корреспондент УНН.

"С целью воссоздания событий, которые произошли 24 мая 2014 года, трагических событий, в результате которых погиб итальянский журналист, нам был назначен целый ряд экспертиз органом досудебного расследования - это главным следственным управлением Национальной полиции Украины.

У нас были назначены комплексные военные ... экспертизы, которые должны были установить действия военнослужащего Маркива при исполнении им служебных обязанностей, возможности использования оружия, которое у него было, мы должны были установить, какой он имел ракурс того, что он мог увидеть, имея при себе только автомат и прицел на нем. Также была назначена взрывотехническая экспертиза, которая должна была установить причины гибели журналиста, ранений французского журналиста, который там был, и переводчика", - рассказал Рувин.

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По его словам, была назначена международная экспертиза и фототехническая, которые должны были установить, каким образом, на каком расстоянии, и какие звуки были записаны на фотоаппарат, который нашли на месте происшествия и который принадлежал французскому журналисту.

"Кроме этого, был еще ряд экспертиз, которые были назначены - это баллистическая, которая должна была установить последствия попадания в автомобиль на котором они прибыли на это место и вернулись обратно - автомобиль Daewoo, и красный автомобиль, на котором раненого французского журналиста и убитых увезли в город. Все это проходило на горе Карачун и в районе завода "Зевс", - сказал Рувин.

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Рувин рассказал, что на горе Карачун было воссоздано, как его действия, которые могли быть, и все, что он мог видеть. Автомобили, на которых прибыли журналисты, видеть невозможно было - это было установлено опытным путем.

"Есть для этого видео, фотоматериалы, карты. Мы снимали это все с беспилотного аппарата, у нас есть все видео, нами было выполнено на специальных картах расчеты метражей, мы до сантиметра вычислили и могли сказать, что Маркив видеть эту машину и журналистов не мог, он не знал, что они там есть. Во-вторых, те приборы, которые у него были, - это прицел на автомате просто, зрительно он и не мог их увидеть и различить, что это были люди без оружия. Прицел и все остальные не позволяли ему это сделать", - отметил он.

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По его словам, также было установлено, проведено исследовательские выстрелы из разного оружия.

"Это все записали, и еще раз проверили и сравнили с теми записями, которые были в фотоаппарате французского журналиста, найденного на месте происшествия. Оно все не совпадало, все это мы изложили в экспертизах, описали со всеми вопросами, которые непосредственно ставились", - сказал Рувин.

Кроме того, по его словам, были проведены эксперименты с различными видами оптической разведки: военных приборов, с собой привезенных специальных фотоаппаратов, насадок, объективов.

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"Мы провели эксперимент с разных сторон для того, чтобы можно было точно установить, что это не он. И это было нормальной, объективной доказательной базой для суда, который принимал решение.

Кроме того, нами был первый проведен раз эксперимент, который устанавливал место откуда стреляли. В том месте, где был найден этот фотоаппарат с записями, где непосредственно находился журналист и переводчик, мы установили специальные приборы, это не только наши приборы, которые записывают звуки, а мы еще взяли специалистов из соответствующей кафедры акустики технического университета имени Игоря Сикорского, ученых, которые с нами также на своих приборах проводили ... Провели экспериментальные выстрелы из оружия с разных мест и установили, что те выстрелы, которые были записаны и эхо - эти выстрелы, как раз, были совершены в районе завода "Зевс". Согласно всем данным, которые есть, там в то время находились незаконные вооруженные формирования, которые сейчас воюют в... Донецкой и Луганской (областях - ред.). Нами было точно установлено и место, и вид оружия, и мы можем точно сказать, что эти выстрелы были осуществлены в районе от 100-150 метров, где находились журналисты, из оружия, которое была в наличии незаконных вооруженных формирований", - рассказал Рувин.

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По его словам, было установлено, что вслед в автомобиль стреляли.

"И это было одним из доказательств итальянского суда, что это мог стрелять Маркив, но нами было установлено ... Во-первых, расстояние было более 1600 метров и пули из автомата, который был непосредственно на вооружении Маркива, совсем другие отверстия оставляли ... это также было доказательством в суде, сказать, что это не Маркив вдогонку стрелял, и не видел ни журналистов, ни вообще людей он не видел...", - сказал Рувин.

Как сообщал УНН, в мае в Славянске провели следственный эксперимент по делу Маркива. Предварительный вывод свидетельствовал о том, что выстрелы раздавались с места, которое контролировали боевики.

Позже глава МВД Арсен Аваков заявил, что следственный эксперимент по делу Маркива доказывает его абсолютную невиновность.

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