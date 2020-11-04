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Україна продовжує розслідування загибелі журналіста Рокеллі - Геращенко

Україна продовжує розслідування загибелі журналіста Рокеллі - Геращенко

Київ • УНН

 • 13321 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. В Україні продовжать шукати винних у смерті журналіста Рокеллі і його перекладача Андрія Миронова. Про це сказав журналістам заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, передає кореспондент УНН.

"Восени минулого року, після того як був жахливий вирок Віталію Марківу і несправедливий, 24 роки позбавлення волі, за ініціативи Міністра внутрішніх справ справа була передана від Служби безпеки України до поліції. Був проведений величезний комплекс слідчо-оперативних дій, експертиз", - заявив Геращенко.

Він відзначив, що розслідувати загибель Рокеллі через шість років після подій було надзвичайно складно.

"Але ми фактично вийшли на те, що Віталій точно не міг бути до цього причетний. Але розслідування загибелі італійського журналіста Рокеллі і його перекладача Андрія Міронова продовжується, і ми будемо знаходити тих, хто був дійсно причетний до цієї загибелі… Ми будемо продовжувати цю справу до її повного завершення", - наголосив заступник.

Як повідомляв УНН, міланський апеляційний суд виніс виправдувальний вирок у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа, повністю виправдавши його.

Український нацгвардієць Марків вийшов на волю в Італії пізно ввечері 3 листопада.

Нагадаємо, старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбував покарання у в’язниці поблизу Мілана після того, як в липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років в’язниці. Він перебував під вартою з дня арешту в Болоньї з 30 червня 2017 року.

Українські Національні Новини

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