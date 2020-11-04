Украина продолжает расследование гибели журналиста Рокелли - Геращенко

"Осенью прошлого года, после того как был ужасный приговор Виталию Маркиву и несправедливый, 24 года лишения свободы, по инициативе Министра внутренних дел дело было передано от Службы безопасности Украины в полицию. Был проведен огромный комплекс следственно-оперативных действий, экспертиз", - заявил Геращенко.

Он отметил, что расследовать гибель Рокелли через шесть лет после событий было чрезвычайно сложно.

"Но мы фактически вышли на то, что Виталий точно не мог быть к этому причастен. Но расследование гибели итальянского журналиста Рокелли и его переводчика Андрея Миронова продолжается, и мы будем находить тех, кто был действительно причастен к этой гибели... Мы будем продолжать это дело до его полного завершения", - отметил заместитель.

Как сообщал УНН, миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива, полностью оправдав его.

Украинский нацгвардеец Маркив вышел на свободу в Италии поздно вечером 3 ноября.

Напомним, старший сержант Национальной гвардии Украины Виталий Маркив отбывал наказание в тюрьме близ Милана после того, как в июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам тюрьмы. Он находился под стражей со дня ареста в Болонье с 30 июня 2017 года.