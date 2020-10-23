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Справа Марківа: Захисники гвардійця представили беззаперечні докази його невинуватості

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У п’ятницю на четвертому апеляційному засідання і справі гвардійця Віталія Марківа виступали його захисники по апеляційному процесу у кримінальній справі та захисник інтересів Держави Україна по апеляційному процесу у цивільній справі, передає УНН з посиланням на МВС України.

“Справа проти гвардійця Марківа — це гібридний удар по Україні. Це все було інсиновано у 2015 році російськими пропагандистами та підхоплено у Франції та Італії, вилилось у звинувачення проти українського солдата та України. Ті слова, які звучали від сторони звинувачення, намагались виправдати терористів: ніби-то, це Україна почала бойові дії. Справа проти Марківа — це гібридна війна, але ми маємо перемагати і доводити свою правоту скрізь: на фронті, де рвуться міни, і тут, у залі суду”, — зазначив глава МВС України Арсен Аваков.

Він додав, що “у Європі та по всьому світу Росія проти України діє достатньо системно, але більшість міжнародних інституцій чітко розбираються у реальній ситуації”.

“Ми співпрацюємо з Інтерполом та іншими партнерами, щоб прибирати звинувачення проти нашої країни. Проте, як у справі гвардійця Марківа, бувають абсурдні ситуації. Кожен наш солдат може розраховувати на нашу підтримку”, — заявив Аваков.

Мама українського гвардійця Оксана Максимчук висловила сподівання, що суд візьме до уваги аргументи захисту і виправдає її сина.

Першим у суді виступав захисник України Ніколо Бертоліні Клеричі. Він наголосив, що українська армія — це захисники держави, які боронять свою землю від російського агресора.

“Сторона обвинувачення використала слово „шайка“ для характеристики українського війська. „Шайкою“ можна сміливо назвати людей, які захопили територію сусідньої держави. Більше того, сторона обвинувачення перекрутила звіти міжнародних організацій, у яких чітко було вказано, що сепаратисти також використовували міномети та важке озброєння”, — підкреслив адвокат.

Захисник Бертоліні процитував слова журналістів та інших свідків, зокрема про те, що проросійські сепаратисти використовували важке озброєння, з якого і були вбиті українські військовослужбовців та горі Карачун, а також збитий гелікоптер, на борту якого був генерал Сергій Кульчицький.

“Чим їх вбили? Чим збили вертоліт? Калашниковим? У сепаратистів була артилерія, важка зброя, зенітні та артилерійські. А нам прокурор доводив, що все було спокійно”, — підреслив адвокат.

За словами сторони захисту, навіть слова учасника подій журналіста Рогелона доводять — стріляли не з Карачуна, позиції українських військових, а з протилежного боку — з боку проросійських бойовиків. Також під час сьогоднішнього засідання, прокурор повідомив, що журналіст Рогелон прислав фото осколка, яким він був поранений і просить додати це фото до матеріалів справи. Сторони висловились з цього приводу наступним чином: захист Марківа і України — проти, а цивільні позивачі — за. Суд вирішив, що визначиться з цього приводу пізніше.

Також на суді адвокат захисту попросив, щоб призначили судову експертизу, яку б визначила, з якої відстані стріляли в журналістів.

Під час слухання у залі суду провели розбір відеозапису Рогелона, на якому чітко видно, що на стелі машини, в якій знаходились журналісти, немає вхідних отворів: тобто постріли по журналістам “прилітали” не зверху, з Карачуна. Крім того, цей відео запис підкреслює, що по журналістам стріляли саме з боку бойовиків — сеператисти продовжили стріляти по машині зі ЗМІ, навіть після її зупинки.

Також адвокат наголошує, що Україна жодного разу не чинила перепон для проведення слідства.

Після судової перерви, до заключних виступів приєднались адвокати Віталія Марківа Донателла Рапетті та Раффаеле Делла Валле.

Захист зосередився на помилках попереднього процесу, а також долучи до матеріалів справи фільм “Не в тому місці, не в той час”. Крім того, адвокати наголошують, що сторона обвинувачення не правильно переклала записи слів із камери Віталія, коли він говорить: “там вбили журналіста, а мені це шиють”. Натомість, прокурори переклали ці слова: “я вбив журналіста”.

Донателла Рапетті наголосила, що показання журналіста Рогелона не можна вважати об’єктивними. Оскільки, він плутався у показах, так і не зміг визначити, як виглядає форма українських військових та навіть не міг вказати, які саме осколки вилучили з його ноги. Та навіть у його словах можна знайти те, що не визнає вирок. Рапетті чітко вказує, що стріляли зліва та зблизька, тобто 100% не з гори Карачун.

Адвокат Рапетті зазначає, що всі висновки обвинувачення розходяться з елементарними законами фізики та математики. Адже, якщо навіть порахувати ті інтервали між обстрілами, які вказують свідки, то відразу стає зрозумілим, що обстріл почали не з гори. Адвокат наполягає, що ніхто не хотів вбивати журналістів, вони свідомо поїхали в зону бойових дій та потрапили під перехресний вогонь.

Правозахисник Марківа Раффаеле Делла Валле наголосив, що Віталій зайшов у залу суду вже винним, сторона обвинувачення не дала йому можливості на захист.

Адже сторона захисту не суперечить, що у той день Віталій не був на позиції, та не стріляв. Правда в тому, що немає жодних доказів причетності українського гвардійця до загибелі італійського журналіста Роккелі. Все обвинувачення побудоване на емоціях та здогадках.

“В Італії у військових злочинах звинувачують не лише гвардійця, а й всю українську демократичну націю за те, що вони боронять власну територію”, — зазначив правозахисник.

Варто зазначити, що суд наполягав на тому, щоб адвокати українського гвардійця надіслали свої покази письмово. Сторона захисту виступила проти такої дискримінації, адже, сторону обвинувачення слухали необмежену кількість часу. Адвокат гвардійця Раффаеле Делла Валле наполягав на тому, щоб захист озвучив всі свої докази у залі суду під запис протоколу.

Вранці під судом зібралася акція на підтримку українського гвардійця. Їм дозволили перебувати біля стін суду тільки до 11 години. Вони прийшли підтримати Віталія попри дощ і загальний страйк транспорту.

Наступне засідання 3 листопада. 

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