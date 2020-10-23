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Дело Маркива: Защитники гвардейца представили неопровержимые доказательства его невиновности

Дело Маркива: Защитники гвардейца представили неопровержимые доказательства его невиновности

Киев  •  УНН

 • 14875 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. В пятницу на четвертом апелляционном заседании по делу гвардейца Виталия Маркива выступали его защитники по апелляционному процессу по уголовному делу и защитник интересов государства Украина по апелляционном процесса по гражданскому делу, передает УНН со ссылкой на МВД Украины.

“Дело против гвардейца Маркива — это гибридный удар по Украине. Это все было инсцинировано в 2015 году российскими пропагандистами и подхвачено во Франции и Италии, вылилось в обвинения против украинского солдата и Украины. Те слова, которые звучали от стороны обвинения, пытались оправдать террористов: якобы, это Украина начала боевые действия. Дело против Маркива — это гибридная война, но мы должны побеждать и доказывать свою правоту везде: на фронте, где рвутся мины, и здесь, в зале суда”, — отметил глава МВД Украины Арсен Аваков.

Он добавил, что “в Европе и по всему миру Россия против Украины действует достаточно системно, но большинство международных институтов четко разбираются в реальной ситуации”.

“Мы сотрудничаем с Интерполом и другими партнерами, чтобы убирать обвинения против нашей страны. Однако, как в деле гвардейца Маркива, бывают абсурдные ситуации. Каждый наш солдат может рассчитывать на нашу поддержку”, — заявил Аваков.

Мама украинского гвардейца Оксана Максимчук выразила надежду, что суд примет во внимание аргументы защиты и оправдает ее сына.

Первым в суде выступал защитник Украине Николо Бертолини Клеричи. Он отметил, что украинская армия — это защитники государства, защищают свою землю от российского агрессора.

“Сторона обвинения использовала слово „шайка“ для характеристики украинского войска. „Шайка“ можно смело назвать людей, которые захватили территорию соседнего государства. Более того, сторона обвинения исказила отчеты международных организаций, в которых четко было указано, что сепаратисты также использовали минометы и тяжелое вооружение”, — подчеркнул адвокат.

Защитник Бертолини процитировал слова журналистов и других свидетелей, в частности о том, что пророссийские сепаратисты использовали тяжелое вооружение, из которого и были убиты украинские военнослужащих на горе Карачун, а также сбит вертолет, на борту которого был генерал Сергей Кульчицкий.

“Чем их убили? Чем сбили вертолет? Калашниковым? У сепаратистов была артиллерия, тяжелое оружие, зенитные и артиллерийские. А нам прокурор доказывал, что все было спокойно”, — подчеркнул адвокат.

По словам стороны защиты, даже слова участника событий журналиста Рогелона доказывают — стреляли не из Карачуна, позиции украинских военных, а с противоположной стороны — со стороны пророссийских боевиков. Также во время заседания, прокурор сообщил, что журналист Рогелон прислал фото осколка, каким он был ранен и просит добавить этот файл к материалам дела. Стороны высказались по этому поводу следующим образом: защита Маркива и Украины — против, а гражданские истцы — за. Суд решил, что определится по этому поводу позже.

Также на суде адвокат защиты попросил, чтобы назначили судебную экспертизу, которая бы определила, с какого расстояния стреляли в журналистов.

Во время слушания в зале суда провели разбор видеозаписи Рогелона, на котором четко видно, что на потолке машины, в которой находились журналисты, нет входных отверстий: есть выстрелы по журналистам, которые “прилетали” не сверху, с Карачун. Кроме того, эта видеозапись подчеркивает, что по журналистам стреляли именно со стороны боевиков — сеператисты продолжили стрелять по машине со СМИ, даже после остановки.

Также адвокат отмечает, что Украина ни разу не делала препятствий для проведения следствия.

После судебного перерыва, в заключительных выступлений присоединились адвокаты Виталия Маркива Донателла Рапетти и Раффаэле Делла Валле.

Защита сосредоточилась на ошибках предыдущего процесса, а также причислила к материалам дела фильм “Не в том месте, не в то время”. Кроме того, адвокаты отмечают, что сторона обвинения неправильно перевела записи слов с камеры Виталия, когда он говорит: “там убили журналиста, а мне это шьют”. Зато, прокуроры перевели эти слова: “я убил журналиста”.

Донателла Рапетти отметила, что показания журналиста Рогелона нельзя считать объективными. Поскольку он путался в показаниях, и так и не смог определить, как выглядит форма украинских военных и даже не мог указать, какие именно осколки изъяли из его ноги. Но даже в его словах можно найти то, что не признает приговор. Рапетти четко указывает, что стреляли слева и вблизи, то есть 100% не с горы Карачун.

Адвокат Рапетти отмечает, что все выводы обвинения расходятся с элементарными законами физики и математики. Ведь, если даже посчитать те интервалы между обстрелами, которые указывают свидетели, то сразу становится понятным, что обстрел начали не с горы. Адвокат настаивает, что никто не хотел убивать журналистов, они сознательно поехали в зону боевых действий и попали под перекрестный огонь.

Правозащитник Маркива Раффаэле Делла Валле подчеркнул, что Виталий зашел в зал суда уже виновным, сторона обвинения не дала ему возможности на защиту.

Ведь сторона защиты не противоречит, что в тот день Виталий не был на позиции, и не стрелял. Правда в том, что нет никаких доказательств причастности украинского гвардейца к гибели итальянского журналиста Роккели. Все обвинение построено на эмоциях и догадках.

“В Италии в военных преступлениях обвиняют не только гвардейца, но и всю украинскую демократическую нацию за то, что они защищают свою территорию”, — отметил правозащитник.

Стоит отметить, что суд настаивал на том, чтобы адвокаты украинского гвардейца прислали свои показания в письменном виде. Сторона защиты выступила против такой дискриминации, ведь, сторону обвинения слушали неограниченное количество времени. Адвокат гвардейца Раффаэле Делла Валле настаивал на том, чтобы защита озвучила все свои доказательства в зале суда под запись протокола.

Утром под судом собралась акция в поддержку украинского гвардейца. Им позволили находиться у стен суда только до 11:00. Они пришли поддержать Виталия, несмотря на дождь и всеобщую забастовку транспорта.

Следующее заседание 3 ноября.

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