Експерт розповів про експертизи, які довели невинуватість Марківа

“З метою відтворення подій, які сталися 24 травня 2014 року, трагічних подій, внаслідок яких загинув італійський журналіст, нам була призначена ціла низка експертиз органом досудового розслідування — це головним слідчим управлінням Національної поліції України.

У нас були призначені комплексні військові...експертизи, які повинні були встановити дії військовослужбовця Марківа під час виконання ним службових обов’язків, можливості використання зброї, яка у нього була, ми повинні були встановити, який він мав ракурс того, що він міг побачити, маючи при собі тільки автомат та приціл на ньому. Також була призначена вибухотехнічна експертиза, яка повинна була встановити причини загибелі журналіста, поранень французького журналіста, який там був та перекладача”, — розповів Рувін.

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За його словами, була призначена фоноскопічна експертиза та фототехнічна, які повинні були встановити, яким чином, на якій відстані, і які звуки були записані на фотоапарат, який знайшли на місці події і який належав французькому журналісту.

“Окрім цього, була ще низка експертиз, які були призначені — це балістична, яка повинна була встановити наслідки потрапляння в автомобіль на якому вони прибули на це місце та повернулися назад — автомобіль Daewoo, і червоний автомобіль, на якому пораненого французького журналіста та вбитих відвезли в місто. Все це проходило на горі Карачун та в районі заводу “Зевс”, — сказав Рувін.

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Рувін розповів, що на горі Карачун було відтворено, як його дії, які могли бути, і все, що він міг бачити. Автомобілі на яких прибули журналісти, бачити неможливо було — це було встановлено дослідницьким шляхом.

“Є для цього відео, фото матеріали, карти. Ми знімали це все з безпілотного апарата, є у нас всі відео, нами було виконано на спеціальних картах з розрахунками метражів, ми до сантиметра вичислили й могли сказати, що Марків бачити цю машину та журналістів не міг, він не знав, що вони там є. По-друге, ті прилади, які у нього були, — це приціл на автоматі просто, зорово він й не міг їх побачити та розрізнити, що це були люди без зброї. Приціл та все решта не дозволяли йому це зробити”, — зауважив він.

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За його словами, також було встановлено, проведено дослідницькі постріли з різної зброї.

“Це все записали, і ще раз перевірили та зрівняли з тими записами, які були в фотоапараті французького журналіста, знайденого на місці пригоди. Воно все не співпадало, все це ми виклали в експертизах, описали з всіма питаннями, які безпосередньо ставилися”, - сказав Рувін.

Окрім того, за його словами, було проведено експерименти з різними видами оптичної розвідки: військових приладів, з собою привезених спеціальних фотоапаратів, насадок, об’єктивів.

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“Ми провели експеримент з різних сторін для того, щоб можна було точно встановити, що це не він. І це було нормальною, об’єктивною доказовою базою для суду, який приймав рішення.

Окрім того, нами був перший раз проведений експеримент, який встановлював місце звідки стріляли. У тому місці, де був знайдений цей фотоапарат з записами, де безпосередньо знаходився журналіст та перекладач, ми встановили спеціальні прилади, це не тільки наші прилади, які записують звуки, а ми ще взяли фахівців з відповідної кафедри акустики технічного університету імені Ігоря Сікорського, науковців, які з нами також на своїх приладах проводили... Провели експериментальні постріли зі зброї з різних місць та встановили, що ті постріли, які були записані і ехо — ці постріли, якраз, були здійснені в районі заводу „Зевс“. Згідно з усіма даними, які є, там в той час знаходилися незаконні збройні формування, які зараз воюють у. .. Донецькій та Луганській (областях - ред.). Нами було точно встановлено і місце, і вид зброї, і ми можемо точно сказати, що ці постріли були здійснені в районі від 100-150 метрів, де знаходилися журналісти, зі зброї, яка була в наявності незаконних збройних формувань”, — розповів Рувін.

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За його словами, було встановлено, що навздогін в автомобіль стріляли.

“І це було одним з доказів італійського суду, що це міг стріляти Марків, але нами було встановлено...По-перше, відстань була понад 1600 метрів і кулі з автомата, який був безпосередньо на озброєнні Марківа зовсім інші отвори залишав...Це також було доказом в суді, сказати, що це не Марків навздогін стріляв, і не бачив ні журналістів, ні взагалі людей він не бачив...”, — сказав Рувін.

Як повідомляв УНН, у травні у Слов‘янську провели слідчий експеримент у справі Марківа. Попередній висновок свідчив про те, що постріли лунали з місця, яке контролювали бойовики.

Пізніше глава МВС Арсен Аваков заявив, що слідчий експеримент у справі Марківа доводить його абсолютну невинуватість.