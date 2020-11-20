Эксперт рассказал, по каким заведениям сильнее всего ударит "карантин выходного дня"

“Для ресторанов и кофеен это одна цифра финансовых потерь — 20-30%, а для баров — это более 50%. Нельзя сказать, что все прям сразу взяли и адаптировались к нынешним условиям, нельзя сказать, о том, что многие заведения ушли в диджитал”, — рассказал он.

Проблема с барами состоит в том, что львиная доля их выручки припадает именно на выходные дни. К тому же, по словам эксперта, в Украине нет традиции заказывать выпивку с собой или домой.

“Бары, там, где есть какие-то закуски и 70-80% алкогольные напитки — всё очень плохо. Потому что 80-90% выручки, которую они делают — это пятница, суббота. И опять же таки, до 70% их заработка — это после 22:00”, — рассказал он.

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Также есть тип заведений, куда человек приходит исключительно за атмосферой — напитки и еда вторичны. Вот они как раз могут и не “дожить” до конца года, считает Бойко.

“Есть такие дайв бары. У них есть постоянные люди, которые приходят туда ради атмосферы, а не алкоголя. Всё-таки бары — это место не туда, куда ты идешь выпить в первую очередь. Бары — это то место куда люди приходят социализироваться, знакомиться, общаться”, — расскзаал эксперт.

Константин Бойко считает, что в этой ситуации пострадают не только бары, но и производители отечественного алкоголя, а также сами потребители. Тем не менее, по его словам, стоит не терять присущего украинцам оптимизма духа и искать новые пути решения проблемы.

“Мы не унываем, не опускаем руки и продолжает верить только в самое лучшее, что нас ожидает”, — подытожил он.

Пока же бары закрыты на выходных, для тех, кому не хватает социализации и общения эксперты украинского брэнда “Prime” рекомендуют два сценария. Первый — пижамная вечеринка в узком кругу друзей. Ее главные правила — не усложнять и в качестве напитков и закусок использовать все то, что есть под рукой. Второй сценарий — самый безопасный в условия пандемии — онлайн-вечеринка. Она дает возможность весело провести время в компании, не подвергая себя опасности заболеть. Так как формат таких вечеринок требует нового подхода к выбору алкогольных напитков, эксперты Prime ранее дали подробные рекомендации по этому поводу.

Как писал УНН ранее, к ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя относятся ликеро-водочные компании, как: “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед” (ТМ “Немирофф”), ЛВЗ “Прайм” (ТМ “Prime”, “Житник”) и ООО “Атлантис” (ТМ “Грин Дэй”).