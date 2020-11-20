Эксперт рассказал, по каким заведениям сильнее всего ударит "карантин выходного дня"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Карантин выходного дня отразится на всех типах заведений. Но больше всего он ударит именно по барам, учитывая их специфику. Известный киевский бартендер Константин Бойко рассказал, почему именно бары оказались самыми уязвимыми в ситуации с локдауном на выходных, передает УНН.
“Для ресторанов и кофеен это одна цифра финансовых потерь — 20-30%, а для баров — это более 50%. Нельзя сказать, что все прям сразу взяли и адаптировались к нынешним условиям, нельзя сказать, о том, что многие заведения ушли в диджитал”, — рассказал он.
Проблема с барами состоит в том, что львиная доля их выручки припадает именно на выходные дни. К тому же, по словам эксперта, в Украине нет традиции заказывать выпивку с собой или домой.
“Бары, там, где есть какие-то закуски и 70-80% алкогольные напитки — всё очень плохо. Потому что 80-90% выручки, которую они делают — это пятница, суббота. И опять же таки, до 70% их заработка — это после 22:00”, — рассказал он.
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Также есть тип заведений, куда человек приходит исключительно за атмосферой — напитки и еда вторичны. Вот они как раз могут и не “дожить” до конца года, считает Бойко.
“Есть такие дайв бары. У них есть постоянные люди, которые приходят туда ради атмосферы, а не алкоголя. Всё-таки бары — это место не туда, куда ты идешь выпить в первую очередь. Бары — это то место куда люди приходят социализироваться, знакомиться, общаться”, — расскзаал эксперт.
Константин Бойко считает, что в этой ситуации пострадают не только бары, но и производители отечественного алкоголя, а также сами потребители. Тем не менее, по его словам, стоит не терять присущего украинцам оптимизма духа и искать новые пути решения проблемы.
“Мы не унываем, не опускаем руки и продолжает верить только в самое лучшее, что нас ожидает”, — подытожил он.
Пока же бары закрыты на выходных, для тех, кому не хватает социализации и общения эксперты украинского брэнда “Prime” рекомендуют два сценария. Первый — пижамная вечеринка в узком кругу друзей. Ее главные правила — не усложнять и в качестве напитков и закусок использовать все то, что есть под рукой. Второй сценарий — самый безопасный в условия пандемии — онлайн-вечеринка. Она дает возможность весело провести время в компании, не подвергая себя опасности заболеть. Так как формат таких вечеринок требует нового подхода к выбору алкогольных напитков, эксперты Prime ранее дали подробные рекомендации по этому поводу.
Как писал УНН ранее, к ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя относятся ликеро-водочные компании, как: “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед” (ТМ “Немирофф”), ЛВЗ “Прайм” (ТМ “Prime”, “Житник”) и ООО “Атлантис” (ТМ “Грин Дэй”).