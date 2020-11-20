Експерт розповів, по яким закладам найсильніше вдарить "карантин вихідного дня"

"Для ресторанів та кав'ярень це одна цифра фінансових втрат - 20-30%, а для барів - це більше 50%. Не можна сказати, що всі прям відразу взяли і адаптувалися до нинішніх умов, не можна сказати, про те, що багато закладів пішли в діджитал", - розповів він.

Проблема з барами полягає в тому, що левова частка їх виручки припадає саме на вихідні дні. До того ж, за словами експерта, в Україні немає традиції замовляти випивку з собою або додому.

"Бари, там, де є якісь закуски і 70-80% алкогольні напої - все дуже погано. Тому що 80-90% виручки, яку вони роблять - це п'ятниця, субота. І знову ж таки, до 70% їхнього заробітку - це після 22:00", - розповів він.

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Також є тип закладів, куди людина приходить виключно за атмосферою - напої і їжа вторинні. Ось вони якраз можуть і не "дожити" до кінця року, вважає Бойко.

"Є такі дайв бари. У них є постійні люди, які приходять туди заради атмосфери, а не алкоголю. Все-таки бари - це місце не туди, куди ти йдеш випити в першу чергу. Бари - це те місце, куди люди приходять соціалізуватися, знайомитися, спілкуватися", - расскзаал експерт.

Костянтин Бойко вважає, що в цій ситуації постраждають не тільки бари, а й виробники вітчизняного алкоголю, а також самі споживачі. Проте, за його словами, варто не втрачати притаманного українцям оптимізму духу і шукати нові шляхи вирішення проблеми.

"Ми не сумуємо, не опускаємо руки і продовжує вірити тільки в найкраще, що нас очікує", - підсумував він.

Поки ж бари закриті на вихідних, для тих, кому не вистачає соціалізації і спілкування експерти українського бренду "Prime" рекомендують два сценарії. Перший - піжамна вечірка у вузькому колі друзів. Її головні правила - не ускладнювати і в якості напоїв і закусок використовувати все те, що є під рукою. Другий сценарій - найбезпечніший в умови пандемії - онлайн-вечірка. Вона дає можливість весело провести час в компанії, не наражаючись на небезпеку захворіти. Так як формат таких вечірок вимагає нового підходу до вибору алкогольних напоїв, експерти Prime раніше дали докладні рекомендації з цього приводу.

Як писав УНН раніше, до ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю відносяться лікеро-горілчані компанії, як: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед"(ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").