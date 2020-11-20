Експерт розповів, по яким закладам найсильніше вдарить "карантин вихідного дня"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Карантин вихідного дня позначиться на всіх типах закладів. Але найбільше він вдарить саме по барах, враховуючи їх специфіку. Відомий київський бартендер Костянтин Бойко розповів, чому саме бари виявилися найбільш вразливими в ситуації з локдауном на вихідних, передає УНН.
"Для ресторанів та кав'ярень це одна цифра фінансових втрат - 20-30%, а для барів - це більше 50%. Не можна сказати, що всі прям відразу взяли і адаптувалися до нинішніх умов, не можна сказати, про те, що багато закладів пішли в діджитал", - розповів він.
Проблема з барами полягає в тому, що левова частка їх виручки припадає саме на вихідні дні. До того ж, за словами експерта, в Україні немає традиції замовляти випивку з собою або додому.
"Бари, там, де є якісь закуски і 70-80% алкогольні напої - все дуже погано. Тому що 80-90% виручки, яку вони роблять - це п'ятниця, субота. І знову ж таки, до 70% їхнього заробітку - це після 22:00", - розповів він.
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Також є тип закладів, куди людина приходить виключно за атмосферою - напої і їжа вторинні. Ось вони якраз можуть і не "дожити" до кінця року, вважає Бойко.
"Є такі дайв бари. У них є постійні люди, які приходять туди заради атмосфери, а не алкоголю. Все-таки бари - це місце не туди, куди ти йдеш випити в першу чергу. Бари - це те місце, куди люди приходять соціалізуватися, знайомитися, спілкуватися", - расскзаал експерт.
Костянтин Бойко вважає, що в цій ситуації постраждають не тільки бари, а й виробники вітчизняного алкоголю, а також самі споживачі. Проте, за його словами, варто не втрачати притаманного українцям оптимізму духу і шукати нові шляхи вирішення проблеми.
"Ми не сумуємо, не опускаємо руки і продовжує вірити тільки в найкраще, що нас очікує", - підсумував він.
Поки ж бари закриті на вихідних, для тих, кому не вистачає соціалізації і спілкування експерти українського бренду "Prime" рекомендують два сценарії. Перший - піжамна вечірка у вузькому колі друзів. Її головні правила - не ускладнювати і в якості напоїв і закусок використовувати все те, що є під рукою. Другий сценарій - найбезпечніший в умови пандемії - онлайн-вечірка. Вона дає можливість весело провести час в компанії, не наражаючись на небезпеку захворіти. Так як формат таких вечірок вимагає нового підходу до вибору алкогольних напоїв, експерти Prime раніше дали докладні рекомендації з цього приводу.
Як писав УНН раніше, до ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю відносяться лікеро-горілчані компанії, як: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед"(ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").