Эксперт: когда в 2022 году бизнес собрал 17 тысяч подписей против Гетманцева - им звонили из налоговой и настойчиво просили их отозвать

В 2022 году бизнес собрал 17 тысяч подписей за отставку с должности главы финансового комитета ВР нардепа Даниила Гетманцева. Тогда подписантам звонили из налоговой и настойчиво рекомендовали отозвать подписи. Об этом соучредитель аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин рассказал в эфире YouTube-канала ALPHA MEDIA, передает УНН.

Кстати, напоминаю, что в 2022 году украинский бизнес собрал 17 тыс. подписей за отставку Гетманцева. Понятно, что это невозможно сделать, главу комитета никто не уберет, но он тогда возглавлял еще какую-то национальную комиссию, которая готовила для конференций в Лугано план восстановления... который раскритиковали все. Списки проголосовавших - они были публичные, и им - многим компаниям - звонили руководители, сотрудники местных налоговых органов и настоятельно рекомендовали убрать свои подписи. У меня есть список, как минимум, из 10 крупных украинских компаний, которым звонили. Их больше, но я говорю о крупных брендовых компаниях, которым звонили и просили. Теперь вопрос - о каком доверии можно говорить, если налоговую используют как инструмент для выкручивания рук по отношению к украинскому бизнесу, который является базой для украинской экономики? - заявил Амелин.

Член правления ICC Ukraine, член Совета Ассоциации налогоплательщиков Украины Дмитрий Алексеенко отметил, что задержанный на взятке налоговик из столичного региона - это прямая вертикаль Гетманцева (вероятно, речь идет о главном государственном инспекторе одного из отделов Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве, которого задержали во время получения 150 тысяч гривен). Как рассказали в Киевской областной прокуратуре, налоговик требовал от владельца шести АЗС в Киеве и области шесть тысяч долларов ежемесячно. За это он обещал не создавать искусственные препятствия в его предпринимательской деятельности.

Алексеенко отметил, что налогообложение подакцизных товаров, курирует Евгений Сокур.

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"Курирует Сокур Евгений, профильный заместитель. И, скажем так, и на местах руководитель или руководитель областной налоговой - на них влияния никакого нет. Но он (Гетманцев - ред.) пишет в своем ТГ-канале, что все супер, арестовали, и поздравляю... и должен быть уволен руководитель", - рассказал Алексеенко.

Он также отметил, что де-факто налоговой руководит Гетманцев. В свою очередь Анатолий Амелин отметил, что народный депутат и налоговая - представляют разные ветви власти, а потому не может нардеп быть куратором налоговой, это нарушение.

"Такого не может быть в демократическом государстве", - согласился Алексеенко.

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