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Експерт: коли в 2022 році бізнес зібрав 17 тисяч підписів проти Гетманцева – їм телефонували з податкової і наполегливо просили їх відкликати

Експерт: коли в 2022 році бізнес зібрав 17 тисяч підписів проти Гетманцева – їм телефонували з податкової і наполегливо просили їх відкликати

Київ • УНН

 • 31193 перегляди

За словами Амеліна, списки підписантів були публічні і багатьом компаніям дзвонили керівники, співробітники місцевих податкових органів та наполегливо рекомендували прибрати свої підписи.

У 2022 році бізнес зібрав 17 тисяч підписів за відставку з посади голови фінансового комітету ВР нардепа Данила Гетманцева. Тоді підписантам телефонували з податкової і наполегливо рекомендували відкликати підписи. Про це співзасновник аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Анатолій Амелін розповів в ефірі YouTube-каналу ALPHA MEDIA, передає УНН.

До речі, нагадую, що в 2022 році український бізнес зібрав 17 тис. підписів за відставку Гетманцева. Зрозуміло, що це неможливо зробити, голову комітету ніхто не прибере, але він тоді очолював ще якусь національну комісію, яка готувала для конференцій у Лугано план відновлення… який розкритикували всі. Списки тих, хто проголосував, – вони були публічні, і їм – багатьом компаніям - дзвонили керівники, співробітники місцевих податкових органів та наполегливо рекомендували прибрати свої підписи. У мене є список, як мінімум, із 10 великих українських компаній, яким дзвонили. Їх більше, але я говорю про великі брендові компанії, яким дзвонили і просили. Тепер питання – про яку довіру можна говорити, якщо податкову використовують як інструмент для викручування рук по відношенню до українського бізнесу, який є базою для української економіки? 

- заявив Амелін.

Член правління ICC Ukraine, член Ради Асоціації платників податків України Дмитро Олексієнко зауважив, що затриманий на хабарі податківець зі столичного регіону – це пряма вертикаль Гетманцева (ймовірно, мова йде про головного державного інспектора одного з відділів Головного управління Державної податкової служби у Києві, якого затримали під час одержання 150 тисяч гривень). Як розповіли у Київській обласній прокуратурі, податківець вимагав від власника шістьох АЗС у Києві та області шість тисяч доларів щомісячно. За це він обіцяв не створювати штучні перешкоди у його підприємницькій діяльності.

Олексієнко зауважив, що оподаткування підакцизних товарів, курує Євгеній Сокур.

Ручний Сокур Гетманцева: чим колишній помічник голови фінансового комітету ВР займається у податковій15.12.23, 10:56 • 395537 переглядiв

"Курує Сокур Євгеній, профільний заступник. І, скажімо так, і на місцях керівниця чи керівник обласної податкової – на них впливу ніякого немають. Але він (Гетманцев - ред.) пише у своєму ТГ-каналі, що все супер, арештували, і вітаю… і має бути звільнений керівник", - розповів Олексієнко.

Він також зауважив, що де-факто податковою керує Гетманцев. Своєю чергою Анатолій Амелін зауважив, що народний депутата і податкова – представляють різні гілки влади, а тому не може нардеп бути куратором податкової, це порушення.

"Такого не може бути в демократичній державі", - погодився Олексієнко.

ФОПи визначились: найбільш негативний вплив на розвиток підприємництва в Україні чинить Данило Гетманцев 20.12.23, 19:09 • 36359 переглядiв

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