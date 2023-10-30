Экономисты о легализации средств: выиграют и граждане, и государство

В частности, экономист Новак Андрей считает, что после победы Украины в войне с россией «тема легализации активов будет достаточно актуальна».

"И думаю, что украинскому государству следует ввести этот механизм", - отметил эксперт в комментарии.

По его мнению, должен быть создан механизм легализации, направленный на то, чтобы вывести из теневого оборота средства физических и юридических лиц. Это необходимо для того, чтобы государство понимало объем имеющихся финансовых и материальных активов. Не считая того, это нужно для получения налоговых поступлений от этих активов. В свою очередь граждане смогут «спокойно дальше жить и работать, не опасаясь каких-либо действий со стороны правоохранительной системы».

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В свою очередь экономист Борис Кушнирук считает, что легализация накопленных на руках граждан средств потребуется, но при условии изменения системы налогообложения. В первую очередь, по его мнению, потребуется ввести так называемую «нулевую декларацию». Для этого нужна четкая, но мягкая норма.

«Если речь идет о наличных средствах и драгоценностях, например, которые нужно задекларировать, необходимо, чтобы все было задекларировано. И было доказано, что эти средства и драгоценности есть. Вас не спрашивают, откуда вы их взяли. Вопрос о том, чтобы показать - они физически существуют», - объяснил свое мнение эксперт.

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«А если речь идет о наличных средствах, то нужно просто установить правило, что все люди должны разместить деньги на 3 месяца под гарантию НБУ – чтобы не было ситуации, что один человек задекларировал сумму, забрал ее, потом пошел другой и снова те же средства показывает. То есть, чтобы не возникало двойного или тройного счета. Нужно, чтобы однократно были зафиксированы все наличные деньги, которые есть у людей, кроме совсем карманных денег», - добавил Кушнирук.

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Он отметил, что легализация позволит государству в дальнейшем иметь "возможность корректно требовать уплаты налогов".

«Государство должно получить от легализации доходов максимальное расширение налогооблагаемой базы. А для этого нужно, во-первых, снизить базовую ставку налогообложения и сделать ее на первые 8-10 лет на уровне 10% для уровня доходов, например, в 4 млн грн годовых. Потому что доход считается в годовых, а не в ежемесячных суммах. Если сумма более 4 млн грн – условно 100 тыс. евро – ставите для нее 13%. И в этом случае у вас появится основание все остальные виды деятельности, тех же айтшников, перевести на эту систему. Не давать им льготный режим с 5%, потому что это тоже в какой-то степени несправедливо. А вы для всего малого и среднего уровня должны дать 10% и 13%. Впоследствии можно поднять до 12% нижнюю ставку, а повышенную – до 15%. Но это впоследствии, когда общество, во-первых, привыкнет платить налоги, а во-вторых – когда у общества будет доверие к государству», - резюмировал экономист.

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Отметим, что, по мнению соучредительницы первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елены Соседки, программа легализации накопленных средств, в которой может потребоваться Украина после войны, не должна означать ослабление мониторинга происхождения этих средств. До войны уже был введен порядок легализации средств и методика действий клиентов и банковских учреждений, но она сработала с достаточно скромными результатами. Потому, считает эксперт, необходимо переосмыслить, почему так произошло. В настоящее время страна направляет усилия на контроль за финансовыми потоками и ужесточает правила финансового мониторинга как населения, так и бизнеса. А комплексный результат этих мер должен привести к усилению ценности легализации наличных средств у населения.