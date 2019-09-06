Экономист оценил вероятность предоставления первого транша МВФ уже в этом году
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Скорее всего, первый крупный транш кредита Международного валютного фонда по новой программе поступит в Украину уже до конца этого года. Такое мнение высказал экономист Виктор Скаршевский в комментарии корреспонденту УНН.
"Очень вероятно, что будет первый транш уже в этом году", - отметил Скаршевский.
По его словам, первый транш новой программы МВФ может достичь сразу 30% и составить 3 млрд грн.
При этом, он добавил, что Украине не нужны в этом году деньги от МВФ, как и в следующем, поскольку страна может позаимствовать средства на внешних рынках.
Напомним, во время визита миссии Международного валютного фонда Национальный банк планирует обсудить параметры новой программы, ее сроки и объемы макрофинансовой помощи.
Как планируется, миссия Международного валютного фонда совершит визит в Киев 10 сентября.
Добавим, что на днях Украина окончательно рассчиталась с Международным валютным фондом по программе stand-by, начатой в 2014 году.
Министр финансов Оксана Маркарова надеется на прекращение сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) в будущем из-за улучшения экономики.