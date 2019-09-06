Економіст оцінив вірогідність надання першого траншу МВФ уже цього року
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Найімовірніше, перший великий транш кредиту Міжнародного валютного фонду за новою програмою надійде в Україну вже до кінця цього року. Таку думку висловив економіст Віктор Скаршевський у коментарі кореспонденту УНН.
"Дуже імовірно, що буде перший транш вже цього року", - зазначив Скаршевський.
За його словами, перший транш нової програми МВФ може сягнути одразу 30% і скласти 3 млрд грн.
При цьому, він додав, що Україні не потрібні цього року гроші від МВФ, як і наступного, оскільки країна може запозичити кошти на зовнішніх ринках.
Нагадаємо, під час візиту місії Міжнародного валютного фонду Національний банк планує обговорити параметри нової програми, її терміни і обсяги макрофінансової допомоги.
Як планується, місія Міжнародного валютного фонду здійснить візит до Києва 10 вересня.
Додамо, що днями Україна остаточно розрахувалася з Міжнародним валютним фондом за програмою stand-by, розпочатою в 2014 році.
Міністр фінансів Оксана Маркарова сподівається на припинення співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ) у майбутньому через покращення економіки.