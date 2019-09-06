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Економіст оцінив вірогідність надання першого траншу МВФ уже цього року

Економіст оцінив вірогідність надання першого траншу МВФ уже цього року

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Найімовірніше, перший великий транш кредиту Міжнародного валютного фонду за новою програмою надійде в Україну вже до кінця цього року. Таку думку висловив економіст Віктор Скаршевський у коментарі кореспонденту УНН.

"Дуже імовірно, що буде перший транш вже цього року", - зазначив Скаршевський.

За його словами, перший транш нової програми МВФ може сягнути одразу 30% і скласти 3 млрд грн.

При цьому, він додав, що Україні не потрібні цього року гроші від МВФ, як і наступного, оскільки країна може запозичити кошти на зовнішніх ринках.

Нагадаємо, під час візиту місії Міжнародного валютного фонду Національний банк планує обговорити параметри нової програми, її терміни і обсяги макрофінансової допомоги. 

Як планується, місія Міжнародного валютного фонду здійснить візит до Києва 10 вересня.

Додамо, що днями Україна остаточно розрахувалася з Міжнародним валютним фондом за програмою stand-by, розпочатою в 2014 році. 

Міністр фінансів Оксана Маркарова сподівається на припинення співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ) у майбутньому через покращення економіки.

Українські Національні Новини

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