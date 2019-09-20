DW: Коломойский мог купить мандат депутата в австрийском парламенте за миллионы евро

“10 млн евро за депутатский мандат — наличными, в двух чемоданах. Это выглядит как сюжет остросюжетного голливудского триллера. Однако депутат Национального Совета Петер Пильц убежден, что это является политическими реалиями Австрии. На пресс-конференции в понедельник, 16 сентября в Вене политик обнародовал содержание судебных документов, в которых звучат обвинения в адрес Австрийской партии свободы (АПС) по якобы продаже украинским бизнесменам места в парламенте для их ставленника. Речь идет о депутатском мандате Томаса Шелленбахера, который в прошлом созыве австрийского парламента был сопредседателем группы по связям с Украиной”, — говорится в сообщении издания.

По словам Пильца, он располагает показания под присягой двух приближенных к руководству АПС лиц, которые утверждают, что лично были участниками заговора о продаже мандата украинским бизнесменам.

Издание отмечает, что политическая карьера Томаса Шелленбахера — “более чем странная”. Владелец инженерного бюро провинциального города Санкт Леонард ам Форст незадолго до парламентских выборов осенью 2013 года перерегистрировал место жительства в Вене. После этого никому в столице неизвестный как политический деятель Шелленбахер оказался на девятой позиции в венском списка кандидатов Австрийской партии свободы в Национальный совет.

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“На выборах это место оказалось непроходимым — инженер так и не попал бы в парламент, если бы не произошло настоящее чудо: три столичных партийца АПС один за другим отказались от мандата и его получил приезжий инженер Шелленбахер. В парламенте этот политик выступил с трибуны лишь несколько раз. О том, что он вообще был депутатом никто бы и не вспомнил, если бы годами позже Петер Пильц не обнародовало найдены им в судебных архивах обвинения в его адресс”, — рассказали в издании.

Свидетельства участников событий Петеру Пильце удалось получить из материалов судебного дела Эрнст Н. с 2016 года судится с функционером Австрийской партии свободы, потому что ему, мол, должны два миллиона евро “за посредничество”.

“Под присягой в суде Эрнст Н. заявил, что именно он свел предпринимателя Шелленбахера с влиятельными функционерами АПС. Истец утверждает, что был участником встреч, на которых было оговорено, что в обмен на проходное место в списке партии для Шелленбахера украинские бизнесмены, которые стоят за ним, предоставят 10 млн евро: четыре миллиона евро якобы для партийной кассы АПС, еще по два, мол, одному из видных представителей Австрийской партии свободы и, собственно, самому Эрнсту Н. как посреднику. В конце концов, заявляет истец, деньги же и были заплачены украинцами, но он свою долю не получил”, — пишут в материале.

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В свою очередь, адвокаты Томаса Шелленбахера и функционеров АПС, как констатирует со ссылкой на судебные документы издание Profil, решительно опровергают слова Эрнста Н. и отрицают получение “украинских миллионов”. В первой инстанции “посредник” проиграл за недостатком улик, сейчас идет рассмотрение апелляции.

Касательно имен тех, кто именно оказался этими украинскими миллионерами, то на пресс-конференции Петер Пильц не назвал имен украинцев, о которых говорится в судебных документах. Депутат также отмечает, что до решения суда действует презумпция невиновности. Зато имена украинцев, о которых идет речь, названы в иске Эрнста Н., копию которого предоставил изданию DW Петер Пильц. Кроме того, в распоряжении редакции есть копия показаний под присягой еще одного австрийца — Феликса В., — который заявляет, что был свидетелем ряда встреч, на которых говорилось о 10 млн от украинцев.

“Миллионы за мандат Шелленбахера, согласно иску Эрнста Н., предоставили Игорь Коломойский, а также нынешний депутат Верховной Рады Игорь Палица и сын тогдашнего министра юстиции Украины Максим Лавринович”, — рассказали в издании, отметив, что эти фамилии со ссылкой на иск Эрнста Н. приводит и венское издание Profil.

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“Прямых доказательств участия украинцев в сговоре по финансированию АПС нет — только иск и заявление под присягой. Однако независимо от того, существовали „чемоданы с деньгами“: и Палица, и Лавринович, как выяснила DW, очевидно, имели в Австрии совместные с Коломойским и Шелленбахером бизнес-интересы”, — отмечается в сообщении.

В издании отмечают, что Томас Шелленбахер и Игорь Коломойский могут быть знакомыми еще с 2012 года, когда фирма австрийца IBS Umwelt- und Verkehrstechnik GmbH строила водоочистную станцию в Буковеле — самом большом горнолыжном курорте страны, совладельцем которого является Игорь Коломойский. В том же году IBS выступила и формальным покупателем гостиницы “Панганс” в Земмеринга, за который заплатила пять миллионов евро. При том что годовой оборот IBS на тот момент не превышал миллиона евро. Происхождение денег привлекло внимание правоохранителей. Антикоррупционная прокуратура открыла производство по подозрению в отмывании денег, однако в 2018 году дело закрыли: из Украины не было получено информации, которая свидетельствовала бы о возможном незаконном происхождении денег.

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“Исполнительным директором и совладельцем фирмы, которая купила отель вместе с Шелленбахером, к 2015 году был Игорь Палица — бизнес-партнер и близкий соратник Коломойского по партии „Укроп“. В свою очередь, Палку и Шелленбахера, очевидно, связывает больше, чем просто бизнес. С 2011 года в родном городе австрийца партнеры основали благотворительный фонд. Фондом занимался земляк Палки из Ивано-Франковской Виктор Бабущак, которого Шелленбахер прописал у себя дома, очевидно, чтобы облегчить оформление документов на проживание. По информации Profil, Шелленбахер прописал у себя дома и Игорь Палица. 2013 года на фирму, созданную Бабущак в Австрии, переоформили отель „Панганс“, который затем продали швейцарской фирме, за которой, как считают знающие собеседники DW в Земмеринга, стоит Коломойский”, — пишут в DW.

Впоследствии трое выходцев из Ивано-Франковской, среди них и Бабущак, выступили номинальными владельцами или директорами ряда вновь австрийских компаний, “по которым в Австрию пришли миллионные инвестиции, прежде всего в недвижимость”. Двое из этих украинских менеджеров ранее были сотрудниками компании “Укрнафта”, совладельцем которой является Игорь Коломойский. Основателем части фирм с этого конгломерата, зарегистрированных в основном по одному адресу в Вене, выступил также Максим Лавринович.

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В издании отмечают, что правоохранительные органы так никогда и не узнают, существовали ли вообще 10 млн наличными в чемодане и связанные с “украинцами” миллионы, которые прошли счетам фирм Шелленбахера с покупкой депутатского мандата от Австрийской партии свободы. Причиной этого стало то, что антикоррупционная прокуратура Австрии в ответ на запрос DW подтвердила, что ранее уже изучала обнародованы Петером Пильце свидетельства людей, которые заявляют, что были участниками заговора о покупке мандата. Однако производство по соответствующей подозрению ведомство в конце концов закрыло. Причина: “согласно действующему законодательству, действия, которые лежали в основе производства, не подпадают под уголовную или административную ответственность”.

“Дело в том, что лица, которые составляют избирательные списки партий, не являются должностными лицами в понимании антикоррупционного законодательства. Петера Пильца и его соратников возмущает эта ситуация. Именно поэтому, говорит политик, он и созвал в Вене пресс-конференцию. „В этой истории есть показания двух людей под присягой, есть информация о движении средств, факт странных манипуляций с избирательным списком, в результате которых человек получает депутатский мандат. Это должно было быть достаточными основаниями, чтобы прокуратура исследовала это дело, получила доступ к счетам, допросила бы партийных функционеров, провела бы обыски в партийных офисах и выяснила бы, что происходило на самом деле. Но есть одна проблема: нет законных оснований“, — констатирует Пильц. Политик призывает следующий состав австрийского парламента внести соответствующие законодательные изменения, чтобы исключить покупку депутатских мандатов”, — пояснили в издании.

Как писал УНН Гончарук, комментируя ситуацию вокруг ПриватБанка сообщил, что никаких переговоров правительство ни с кем не ведет. В Financial Times ранее сегодня появилась статья, где указывалось, что “Премьер-министр Украины заявил, что Киев ищет” компромисс “с миллиардером-олигархом Игорем Коломойским в связи с банковским скандалом на 5,5 млрд долларов”.