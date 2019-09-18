Голова АМКУ каже, що не зустрічався з Коломойським
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв запевняє, що не зустрічався з бізнесменом Ігорем Коломойським в одному з ресторанів Києва. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Терентьєв назвав фейком раніше поширену у ЗМІ інформацію.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський звільнив заступників голови АМКУ, залишивши на посаді очільника відомства Юрія Терентьєва.
Деякі ЗМІ писали, що таке рішення Зеленський озвучив після зустрічі Коломойського з Терентьєвим в одному зі столичних ресторанів та анонсування з боку голови АМКУ проблем бізнесмену Рінату Ахметову.
Варто зауважити, що Терентьєв дійсно анонсував справи по компанії Ахметова 12 вересня.
А вже наступного дня Зеленський заявив, що Терентьєв залишається на посаді.