Глава АМКУ говорит, что не встречался с Коломойским
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Председатель Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев уверяет, что не встречался с бизнесменом Игорем Коломойским в одном из ресторанов Киева. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
Терентьев назвал фейком ранее распространенную в СМИ информацию.
Напомним, Президент Владимир Зеленский уволил заместителей председателя АМКУ, оставив на должности главу ведомства Юрия Терентьева.
Некоторые СМИ писали, что такое решение Зеленский озвучил после встречи Коломойского с Терентьевым в одном из столичных ресторанов и анонсирования со стороны председателя АМКУ проблем бизнесмену Ринату Ахметову.
Стоит заметить, что Терентьев действительно анонсировал дела по компании Ахметова 12 сентября.
А уже на следующий день Зеленский заявил, что Терентьев остается в должности.