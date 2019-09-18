Глава АМКУ говорит, что не встречался с Коломойским

Терентьев назвал фейком ранее распространенную в СМИ информацию.

Напомним, Президент Владимир Зеленский уволил заместителей председателя АМКУ, оставив на должности главу ведомства Юрия Терентьева.

Некоторые СМИ писали, что такое решение Зеленский озвучил после встречи Коломойского с Терентьевым в одном из столичных ресторанов и анонсирования со стороны председателя АМКУ проблем бизнесмену Ринату Ахметову.

Стоит заметить, что Терентьев действительно анонсировал дела по компании Ахметова 12 сентября.

А уже на следующий день Зеленский заявил, что Терентьев остается в должности.