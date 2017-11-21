Двух чиновников поймали на взятке в 150 тысяч грн в Кировоградской области

“Правоохранители установили, что фигуранты требуют 150 тыс. грн неправомерной выгоды от предприятия за выделение в аренду земельного участка размером 600 кв.м”, — сообщили в пресс-службе.

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Данный земельный участок находится на территории местной свалки. Предприниматель собирался осуществлять хозяйственную деятельность по сортировке мусора.

Напомним, 15 ноября сотрудники СБУ Волыни разоблачили в взяточничестве заведующего одного из районных секторов и главного специалиста городского подразделения миграционной службы.

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