Двух чиновников поймали на взятке в 150 тысяч грн в Кировоградской области

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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 7004 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 22810 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 35754 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 42439 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 40781 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 21 ноября. УНН. Сегодня в помещении райгосадминистрации правоохранители задержали первого заместителя РГА и заместителя председателя одного из городов. Об этом сообщила пресс-служба Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины, передает УНН.

“Правоохранители установили, что фигуранты требуют 150 тыс. грн неправомерной выгоды от предприятия за выделение в аренду земельного участка размером 600 кв.м”, — сообщили в пресс-службе.

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Данный земельный участок находится на территории местной свалки. Предприниматель собирался осуществлять хозяйственную деятельность по сортировке мусора.

Напомним, 15 ноября сотрудники СБУ Волыни разоблачили в взяточничестве заведующего одного из районных секторов и главного специалиста городского подразделения миграционной службы.

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