Двух чиновников поймали на взятке в 150 тысяч грн в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 21 ноября. УНН. Сегодня в помещении райгосадминистрации правоохранители задержали первого заместителя РГА и заместителя председателя одного из городов. Об этом сообщила пресс-служба Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины, передает УНН.
“Правоохранители установили, что фигуранты требуют 150 тыс. грн неправомерной выгоды от предприятия за выделение в аренду земельного участка размером 600 кв.м”, — сообщили в пресс-службе.
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Данный земельный участок находится на территории местной свалки. Предприниматель собирался осуществлять хозяйственную деятельность по сортировке мусора.
Напомним, 15 ноября сотрудники СБУ Волыни разоблачили в взяточничестве заведующего одного из районных секторов и главного специалиста городского подразделения миграционной службы.
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