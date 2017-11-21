Двох посадовців затримали на хабарі у 150 тисяч грн на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 21 листопада. УНН. Сьогодні у приміщенні райдержадміністрації правоохоронці затримали першого заступника РДА та заступника голови одного з міст. Про це повідомила прес-служба Департаменту захисту економіки Національної поліції України, передає УНН.
“Правоохоронці встановили, що фігуранти вимагають 150 тис. грн неправомірної вигоди від суб’єкта господарювання за виділення в оренду земельної ділянки розміром 600 кв.м”, — повідомили в прес-службі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НАБУ розпочало розслідування можливого отримання хабарів у НАЗК
Дана земельна ділянка знаходиться на території місцевого сміттєзвалища. Підприємець збирався здійснювати господарську діяльність по сортуванню сміття.
Нагадаємо, 15 листопада співробітники СБУ Волині викрили на хабарництві завідувача одного з районних секторів та головного спеціаліста міського підрозділу міграційної служби.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Заступник голови Херсонської ОДА розповів, як йому намагались дати 50 тис. грн хабаря