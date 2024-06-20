Движение транспорта на улице Борщаговской под Воздухофлотским путепроводом в Киеве полностью восстановлено после обрушения пешеходного тротуара на мосту.
Движение автотранспорта по улице Борщаговской под Воздухофлотским путепроводом полностью восстановлено. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация (КГГА), передает УНН.
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Уже утром 20 июня трамваи № 1, 3, движение которых задерживалось из-за обвала, будут курсировать согласно обычному графику движения.
К работам по расчистке автодороги и трамвайной линии под частью Воздухофлотского путепровода были привлечены восемь спасателей КАРС "Киевская служба спасения".
Специалисты с помощью специнструментов демонтировали металлические конструкции и распиливали их, чтобы убрать с дороги.
Напомним
В Киеве произошел обвал пешеходного тротуара на мосту по Берестейскому проспекту. Мост упал на улице Борщаговской. Очевидцы рассказывают, что упала железобетонная балка и преградила движение в обе стороны под путепроводом.
В результате обвала Воздухофлотского путепровода задерживалось движение транспорта. Движение авто вдоль трамвайной линии также было временно перекрыто. Жертв и пострадавших нет.
Из-за обвала части путепровода: в Киеве задерживается часть трамваев19 июня 2024, 17:05 • 15251 просмотр