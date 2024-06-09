Два человека травмировались во время путешествий по горам: в ГСЧС напомнили о 5 правилах

Спасатели Ивано-Франковщины дважды оказали помощь людям, которые травмировались во время путешествия в горной местности. О правилах для туристов рассказали в ГСЧС, сообщает УНН.

Детали

Как рассказали в ГСЧС, на горе Хомяк, мужчина травмировал руку, а на горе Говерла - турист получил травму головы. Во время спасения, спасатели постоянно поддерживали связь с туристом.

Спасатели оказали домедицинскую помощь и передали медикам.

В ГСЧС напомнили о 5 правилах для туристов:

Перед тем, как отправиться в горы или в лес, нужно изучить карту местности или лучше отправиться с тем, кто хорошо знает местность.

Позаботьтесь о полном заряде мобильного телефона.



Для путешествия необходима соответствующая одежда и снаряжение.



Предпочитаете в одежде яркие цвета со светоотражающими полосками, так заблудившегося легче заметить во время поиска.



Регистрируйте свои путешествия по горной местности в поисково-спасательных отделениях.



Также спасатели советуют пользоваться приложением" спасение в горах ".

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