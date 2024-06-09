Двоє людей травмувались під час мандрівок по горах: в ДСНС нагадали про 5 правил
Київ • УНН
Двоє людей постраждали під час подорожі в горах: один отримав травму руки на горі Хом'як, а інший - травму голови на горі Говерла.
Рятувальники Івано-Франківщини двічі надали допомоги людям, які травмувались під час мандрівки в гірській місцевості. Про правила для туристів розповіли в ДСНС, повідомляє УНН.
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Як розповіли в ДСНС, на горі Хом’як, чоловік травмував руку, а на горі Говерла - турист отримав травму голови. Під час порятунку, рятувальники постійно підтримували зв'язок з туристом.
Рятувальники надали домедичну допомогу та передали медикам.
В ДСНС нагадали про 5 правил для туристів:
- Перед тим, як вирушити в гори чи до лісу, потрібно вивчити карту місцевості або краще вирушити з тим, хто добре знає місцевість.
- Подбайте про повний заряд мобільного телефону.
- Для подорожі необхідний відповідний одяг та спорядження.
- Віддайте перевагу в одязі яскравим кольорам зі світловідбивними смужками, так заблукалого легше помітити під час пошуку.
- Реєструйте свої мандрівки гірською місцевістю у пошуково-рятувальних відділеннях.
Також рятувальники радять користуватися застосунком "Порятунок у горах".
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