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Двоє людей травмувались під час мандрівок по горах: в ДСНС нагадали про 5 правил

Двоє людей травмувались під час мандрівок по горах: в ДСНС нагадали про 5 правил

Київ • УНН

 • 27072 перегляди

Двоє людей постраждали під час подорожі в горах: один отримав травму руки на горі Хом'як, а інший - травму голови на горі Говерла.

Рятувальники Івано-Франківщини двічі надали допомоги людям, які травмувались під час мандрівки в гірській місцевості. Про правила для туристів розповіли в ДСНС, повідомляє УНН.

Деталі

Як розповіли в ДСНС, на горі Хом’як, чоловік травмував руку, а на горі Говерла - турист отримав травму голови. Під час порятунку, рятувальники постійно підтримували зв'язок з туристом.

Рятувальники надали домедичну допомогу та передали медикам.

В ДСНС нагадали про 5 правил для туристів:

  • Перед тим, як вирушити в гори чи до лісу, потрібно вивчити карту місцевості або краще вирушити з тим, хто добре знає місцевість.
  • Подбайте про повний заряд мобільного телефону.
  • Для подорожі необхідний відповідний одяг та спорядження.
  • Віддайте перевагу в одязі яскравим кольорам зі світловідбивними смужками, так заблукалого легше помітити під час пошуку.
  • Реєструйте свої мандрівки гірською місцевістю у пошуково-рятувальних відділеннях.

Також рятувальники радять користуватися застосунком "Порятунок у горах".

В горах поблизу кордону зайшли людину без ознак життя: що відомо09.06.24, 12:50 • 25271 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоКримінал та НП
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