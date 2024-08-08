ДТП с пострадавшими произошло на Кировоградщине: из-за аварии ограничено движение
Киев • УНН
На объездной дороге города Бобринец Кировоградской области произошло ДТП с пострадавшими. Движение транспортных средств временно ограничено в обоих направлениях на 115 км автодороги Н-14.
В Кировоградской области произошло ДТП с пострадавшими, движение по дороге Александровка - Кропивницкий - Николаев ограничено, передает УНН со ссылкой на Нацполицию Украины.
"На 115 километре автодороги Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев, на объездной дороге города Бобринец Кировоградской области произошло ДТП с пострадавшими. Временно ограничено движение транспортных средств в обоих направлениях", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают все необходимые службы.
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