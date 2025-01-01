ДТЭК восстановил свет в 20 населенных пунктах Донецкой области за неделю
Киев • УНН
Аварийно-ремонтные бригады ДТЭК вернули электроснабжение в 20 населенных пунктах Донецкой области с 23 по 29 декабря. Свет появился почти в 16 тысячах домохозяйств прифронтового региона.
С 23 по 29 декабря аварийно-ремонтные бригады ДТЭК Донецкие электросети вернули электроснабжение жителям 20 населенных пунктов. Об этом сообщает Донецкая ОГА, передает УНН.
Детали
Благодаря проведенным работам свет снова появился почти в 16 тысячах домохозяйств.
Работы выполняются с разрешения военных, ведь речь идет о прифронтовом регионе, где ситуация остается сложной. Энергетики неустанно работают над устранением повреждений сети и готовы восстанавливать электроснабжение там, где это становится безопасным.
В Киевской области частично вернули свет после атаки рф, планируют завершить до конца дня - ДТЭК20 июн. 2024, 05:44 • 81457 просмотров