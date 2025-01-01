ДТЕК відновив світло у 20 населених пунктах Донеччини за тиждень

З 23 по 29 грудня аварійно-ремонтні бригади ДТЕК Донецькі електромережі повернули електропостачання жителям 20 населених пунктів. Про це повідомляє Донецька ОВА, передає УНН.

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Завдяки проведеним роботам світло знову з’явилося у майже 16 тисячах домогосподарств.

Роботи виконуються з дозволу військових, адже йдеться про прифронтовий регіон, де ситуація залишається складною. Енергетики невпинно працюють над усуненням пошкоджень мережі та готові відновлювати електропостачання там, де це стає безпечним.

На Київщині частково повернули світло після атаки рф, планують завершити до кінця дня - ДТЕК