Жена осужденного по делу "украинских диверсантов" Захтея написала письмо Зеленскому

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Жена осужденного по делу "украинских диверсантов" Андрея Захтея Оксана написала письмо Президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила включить ее мужа в список на возможный очередной обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Крим.Реалии.