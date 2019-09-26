Жена осужденного по делу "украинских диверсантов" Захтея написала письмо Зеленскому
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Жена осужденного по делу "украинских диверсантов" Андрея Захтея Оксана написала письмо Президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила включить ее мужа в список на возможный очередной обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Крим.Реалии.
"Я написала письмо Президенту, чтобы не повторилась ситуация с обменом, который произошел 7 сентября, чтобы не забыли включить моего мужа в списки на возможный очередной обмен. Уже четыре года мой муж сидит в тюрьме, не видит дочь. Надеюсь, что на этот раз Президент нам поможет освободить Андрея", - рассказала Оксана Захтей.
Она также уточнила, что получила сообщение о том, что письмо доставлено в Офис Президента, однако ответа на него еще нет.
В Офисе Зеленского пока публично не комментировали эту информацию.
Кроме того, Оксана Захтей написала письмо уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой, также с просьбой включить мужа в список на возможный обмен.
В офисе Денисовой ей ответили, что сейчас формируются список удерживаемых граждан Украины на территории России и в аннексированном Крыму.
Как ранее сообщал УНН, в феврале 2018 года подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приговорил Андрея Захтея к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу 220 тыс. рублей (около 105 тыс. гривен).
10 августа 2016 года ФСБ России сообщила, что в ночь на 7 августа в Крыму задержали группу "украинских диверсантов", которые якобы готовили теракты на полуострове. Российские спецслужбы заявляли, что задержанные Евгений Панов и Андрей Захтей были членами "группы диверсантов", которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.
Позже Захтей подписал досудебное соглашение со следствием. Одним из условий подписания соглашения со стороны следствия был отказ обвиняемого от адвоката по соглашению.
Власти Украины отрицали российские обвинения в адрес украинца и назвали их провокацией российских спецслужб.