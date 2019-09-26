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Дружина засудженого у справі “українських диверсантів” Захтея написала лист Зеленському

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Дружина засудженого у справі “українських диверсантів” Андрія Захтея Оксана написала лист Президенту України Володимиру Зеленському, в якому попросила включити її чоловіка в список на можливий черговий обмін утримуваними особами між Україною і Росією. Про це повідомляє УНН з посиланням на Крим.Реалії.

Дружина засудженого у справі “українських диверсантів” Захтея написала лист Зеленському

“Я написала лист Президенту, щоб не повторилася ситуація з обміном, який стався 7 вересня, щоб не забули включити мого чоловіка в списки на можливий черговий обмін. Уже чотири роки мій чоловік сидить у в’язниці, не бачить дочку. Сподіваюся, що цього разу Президент нам допоможе визволити Андрія”, — розповіла Оксана Захтей.

Вона також уточнила, що отримала повідомлення про те, що лист був вручений в Офіс Президента, однак відповіді на нього ще немає.

В Офісі Зеленського поки публічно не коментували цю інформацію.

Крім того, Оксана Захтей написала лист уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмилі Денісовій, також з проханням включити чоловіка в список на потенційний обмін.

В офісі Денісової їй відповіли, що зараз формуються список утримуваних громадян України на території Росії і в анексованому Криму.

Як раніше повідомляв УНН, у лютому 2018 року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму засудив Андрія Захтея до 6 років і 6 місяців колонії суворого режиму і штрафу 220 тисяч рублів (близько 105 тисяч гривень).

10 серпня 2016 року ФСБ Росії повідомила, що в ніч на 7 серпня в Криму затримали групу “українських диверсантів”, які нібито готували теракти на півострові. Російські спецслужби заявляли, що затримані Євген Панов і Андрій Захтей були членами “групи диверсантів”, яка нібито планувала здійснити теракти на об’єктах туристичної та соціальної інфраструктури півострова.

Пізніше Захтей підписав досудову угоду зі слідством. Однією з умов підписання угоди з боку слідства була відмова обвинуваченого від адвоката за угодою.

Влада України заперечували російські звинувачення на адресу українців і назвали їх провокацією російських спецслужб.

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