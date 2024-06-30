Украинские дроны могут лететь на более 1,3 км, но нужно понимать, что мощность БПЛА гораздо меньше чем ракеты. Об этом сообщил в интервью Президент Владимир Зеленский Труди Рубин, колумнистке The Philadelphia Inquirer, передает корреспондент УНН.

Дроны могут помочь и они высокотехнологичны и мы действительно увеличили их производство и дальнобойность их сегодня тысяча километров плюс, то есть на сегодня 1200 и более 1300. Но мы должны понять, что это дрон и его мощность гораздо меньше, чем ракеты, ведь у россиян также есть "шахеты". Мы научились их сбивать и большинство их мы сбиваем и не тратим уже сегодня ракеты против дронов. Мы теряем мобилизационные огневые группы и тому подобное. Иногда используем некоторые ракеты, конечно не Patriot - рассказал Зеленский.

По его словам, россияне страдают от украинских дронов, но они все равно учатся.

"Мы научились с этим бороться. Так же и россияне, они сегодня страдают от наших дроновых атак, но они все равно учатся.

Невозможно сравнить мощность удара дрона с мощностью удара ракеты. Невозможно скорость ракеты сравнить со скоростью дрона и поэтому это разные средства для разных целей. Мы в любом случае развиваем нашу ракетную индустрию. Я уверен, что у нас будет в этом направлении развитие и успех, но мы воюем сегодня. россия с их мощностью и деньгами используют дроны не своего производства - иранские "шахэды". Да, они взяли у них лицензию и сегодня производят эти "шахэды". И если честно, все партнеры знают, где производятся эти "шахэды". Почему мы не делаем из этого выводы? Почему мы даем году производить эти "шахэды" и ими убивать украинцев. Так же как и ракеты", - отметил Зеленский.

По его словам, безусловно в каждой ракете, которая бьет по гражданским людям в Украине, разрушает инфраструктуру есть части, элементы от партнеров, от разных стран.

"Это означает, что не может Украина сама бороться. Может украинское производство, самостоятельно не может, надо, чтобы все включились. Не давали им производить дроны, не давали им элементы, детали, не давали возможность обходить. Конечно на прямую те или иные компании может им не дают, но тем не менее, они находят пути, чтобы россия милитаризировалась еще больше", - заявил Зеленский.

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