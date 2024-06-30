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Дрони України можуть летіти на понад 1,3 км, але вони не замінять ракети - Зеленський

Київ • УНН

 • 15762 перегляди

За словами Президента Зеленського, українські безпілотники можуть літати на відстань понад 1300 км, але вони менш потужні, ніж ракети, і не можуть їх замінити.

Дрони України можуть летіти на понад 1,3 км, але вони не замінять ракети - Зеленський

Українські дрони можуть летіти на понад 1,3 км, але потрібно розуміти, що потужність БПЛА набагато менша ніж ракети. Про це повідомив в інтерв'ю Президент Володимир Зеленський Труді Рубін, колумністці The Philadelphia Inquirer, передає кореспондент УНН.

Дрони можуть допомогти і вони високотехнологічні й ми дійсно збільшили їх виробництво та далекобійність їх сьогодні тисяча кілометрів плюс, тобто є на сьогодні 1200 і понад 1300. Але ми повинні зрозуміти, що це дрон і його потужність набагато менша ніж ракети, адже в росіян також є "шахеди". Ми навчилися їх збивати і більшість їх ми збиваємо й не витрачаємо вже сьогодні ракети проти дронів. Ми втрачаємо мобілізаційні вогневі групи тощо. Іноді використовуємо деякі ракети, авжеж не Patriot

- розповів Зеленський.

За його словами, росіяни страждають від українських дронів, але вони все одно вчаться.

"Ми навчилися з цим боротися. Так само й росіяни, вони сьогодні страждають від наших дронових атак, але вони все одно вчаться.

Неможливо порівняти потужність удару дрона з потужністю удару ракети. Неможливо швидкість ракети порівняти зі швидкістю дрона і тому це різні засоби для різних цілей. Ми у будь-якому випадку розвиваємо нашу ракетну індустрію. Я впевнений, що у нас буде в цьому напрямку розвиток та успіх, але ж ми воюємо сьогодні. росія з їх потужністю та грошима використовують дрони не свого виробництва - іранські "шахеди". Так, вони взяли в них ліцензію і сьогодні виробляють ці "шахеди". І якщо чесно, всі партнери знають, де виробляються ці "шахеди". Чому ми не робимо з цього висновки? Чому ми даємо році виробляти ці "шахеди" і їми вбивати українців. Так само як і ракети", - зазначив Зеленський.

За його словами, безумовно в кожній ракеті, яка б'є по цивільним людям в Україні, руйнує інфраструктуру є частини, елементи від партнерів, від різних країн.

"Це означає, що не може Україна сама боротися. Чи може українське виробництво, самостійно не може, треба, щоб всі включилися. Не давали їм виробляти дрони, не давали їм елементи, деталі, не давали можливість обходити. Звичайно на пряму ті чи інші компанії може їм не дають, але тим не менше, вони знаходять шляхи, щоб росія мілітаризуватися ще більше", - заявив Зеленський.

Для ударів по російських НПЗ Україна використовує дрони зі штучним інтелектом - CNN02.04.24, 12:21 • 22781 перегляд

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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