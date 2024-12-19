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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дроны + ракеты: появились детали поражения Новошахтинского НПЗ в россии

Дроны + ракеты: появились детали поражения Новошахтинского НПЗ в россии

Киев  •  УНН

 • 1209 просмотра

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СБУ и ВМС Украины провели комбинированную атаку на Новошахтинский НПЗ в ростовской области рф. Дроны перегрузили ПВО, после чего ракеты нанесли значительные повреждения производственным мощностям завода.

Сегодня ночью Служба безопасности Украины совместно с Военно-Морскими Силами осуществила комбинированную атаку с помощью дронов и ракет на Новошахтинский завод нефтепродуктов в ростовской области рф. По предварительной информации, нанесен значительный ущерб производственным мощностям предприятия, сообщил корреспонденту УНН источник.

Детали

По данным источников УНН, сначала дроны СБУ перегрузили российское ПВО, которое защищало завод. Этим они создали «окно возможностей» для работы украинских реактивных ракет, которыми СБУ и ВМС совместно отработали следующим этапом.

В результате атаки на НПЗ возник масштабный пожар. На видео видно, много источников возгорания на значительной площади. Была поражена также установка ЭЛОУ-АВТ-2,5, которая предназначена для получения сжиженных углеводородных газов. Предварительная информация подтверждает, что совместная операция СБУ и ВМС нанесла значительный ущерб производственным мощностям предприятия.

«Сегодняшняя спецоперация была проведена с применением беспилотных средств и ракет украинского производства. Это еще раз доказывает эффективность и мощность украинского оружия. В том числе его возможности уничтожать вражескую логистику, которая работает на войну в Украине», - сообщил информированный источник в СБУ.

Ранее

Генштаб подтвердил поражение Новошахтинского НПЗ в ростовской области рф. На объекте, обеспечивающем российскую армию топливом, возник пожар.

Атака дронов на НПЗ в новошахтинске: появилось видео пожара19 дек. 2024, 06:28 • 10273 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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