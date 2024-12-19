Атака дронов на НПЗ в Новошахтинске: появилось видео пожара
Киев • УНН
На Новошахтинском НПЗ в ростовской области рф произошел пожар после атаки беспилотников. Российская ПВО заявляет об уничтожении 84 дронов над семью регионами.
В сети появились видео пожара после атаки дронов на НПЗ в Новошахтинске в ростовской области рф, пишет УНН.
Детали
Телеграм-канал ASTRA показал кадры с места происшествия.
«Море взрывов было... Очереди автоматные периодически, звуки сбитых ракет», - рассказал очевидец об атаке БПЛА в Новошахтинске, где начался пожар на НПЗ.
врио губернатора ростовской области юрий слюсарь подтвердил, что «в результате атаки БПЛА в новошахтинске произошло возгорание на Новошахтинском заводе нефтепродуктов».
мо рф утверждает, что ночью их ПВО «уничтожено» 84 беспилотных летательных аппарата: 36 - над территорией Ростовской области, 21 - над территорией Брянской области, 14 - над территорией Белгородской области, шесть - над территорией Воронежской области, по три - над территориями Курской и Тамбовской областей и один - над территорией Краснодарского края.