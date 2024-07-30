В Украине сегодня ожидаются кратковременные дожди на севере, в центре и на востоке, ветер до 20 м/с. Температура днем 20-29°, на юге теплее, сообщили УНН в Укргидрометцентре.



Детали

По прогнозу синоптиков, 30 июля в северных, ночью также и в Донецкой и Луганской, днем и в большинстве центральных и Харьковской областях местами кратковременный дождь, на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, ночью в северной части, днем в Украине, кроме юга, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 11-16°, днем 20-25°; на юге страны ночью 15-20°, днем 24-29°.

В Киевской области

Местами кратковременный дождь.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 11-16°, днем 20-25°, в Киеве ночью 14-16°, днем 22-24°.