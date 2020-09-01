Пока Хомчак возглавляет ВСУ правду об Иловайской трагедии украинцы не узнают - историк

Во-первых, по его словам, вешать ярлыки виновности на кого-либо из военных, которые были и командовали под Иловайском до окончательного приговора суда нельзя, говорит эксперт.

Но, во-вторых, надо все же понимать, что Россия - не является одним единственным виновником трагедии, отмечает он.

"В этой трагедии виновата не только российская сторона, которая осуществила агрессию, но и наши военные начальники. Они понятно, хотят сегодня выйти сухими из воды, они не хотят быть наказанными за свою небрежность, за свои неправильные решения", - сказал Коваль.

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Он предполагает, что до тех пор, пока ВСУ будет управлять Руслан Хомчак, правду об Иловайске общество и не узнает. Ведь действующий главнокомандующий не только был под Иловайском. Отдельные эксперты предполагают, что именно его ошибочные решения или просчеты могли быть среди причин, как развивались события.

"Поэтому думаю, пока Хомчак будет у власти - то справедливого решения не будет, и те кто должен понести наказание - останутся на свободе и безнаказанными", - отметил Коваль.

Кроме того, по словам эксперта, возобновление работы парламентской ВСК по вопросам расследования Иловайской трагедии, должно было внести ясность.

"Однако, мне кажется, что в этой политико-военной ситуации не так много людей есть, которые хотят найти истину - как много тех, кто хочет поквитаться со своими политическими оппонентами. Очень хотелось, чтобы в такой ВСК были правдолюбы, которые хотят истины. Но будет ли это так не знаю, и сомневаюсь", - добавил он.

Напомним, 21 августа, в Офисе Генерального прокурора сообщили о результатах исследования Иловайской трагедии в рамках досудебного расследования "по факту решения и ведения представителями власти РФ и вооруженных сил страны-оккупанта агрессивной войны против Украины, что повлекло гибель людей и другие тяжкие последствия".

И согласно выводам экспертов и комплекса других полученных доказательств, "единственным фактором, который привел к трагическим событиям под Иловайском, является военная агрессия ВС РФ".

Также напомним, в июле стало известно, что в Раде хотят создать ВСК по событиям в Славянске, Дебальцево и Иловайске.