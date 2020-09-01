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Допоки Хомчак очолює ЗСУ правду про Іловайську трагедію українці не дізнаються - історик

Київ • УНН

 • 44811 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Іловайська трагедія досі вважається одним з найкривавіших протистоянь російсько-української війни. За офіційними даними, в результаті розстрілу українських військовослужбовців під Іловайськом у 2014 році загинуло 366 осіб, 429 було поранено. За фактом подій було порушено кримінальне провадження, яке вже розслідувано. Однак, до суду справу так і не скерували. А тому правду про ті події, українське суспільство й досі не знає. Про це, а також про причини приховування фактів з розслідування, у коментарі УНН розповів український історик, президент Історичного клубу “Холодний Яр” Роман Коваль.

Допоки Хомчак очолює ЗСУ правду про Іловайську трагедію українці не дізнаються - історик

По-перше, за його словами, вішати будь-які ярлики винуватості на будь-кого з військових, які були та командували під Іловайськом до остаточного вироку суду не можна, каже експерт.

Але, по-друге, треба все ж розуміти, що Росія - не є одним єдиним винуватцем трагедії, наголошує він.

"У цій трагедії винна не лише російська сторона, яка здійснила агресію, а й наші воєнні начальники. Вони зрозуміло, хочуть сьогодні вийти сухими із води, вони не хочуть бути покараними за свою недбалість, за свої неправильні рішення", - сказав Коваль.

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Він припускає, що до тих пір, поки ЗСУ буде керувати Руслан Хомчак, правду про Іловайськ суспільство так і не дізнається. Адже чинний головнокомандувач не лише був під Іловайськом. Окремі експерти припускають, що саме його хибні рішення чи прорахунки могли бути серед причин того, як розвивалися події.

"Тому думаю, доки Хомчак буде при владі - то справедливого рішення не буде, і ті хто мав би понести покарання - залишаться на волі і непокараними", - зауважив Коваль.

Крім того, за словами експерта, поновлення роботи парламентської ТСК з питань розслідування Іловайської трагедії, мало би внести ясність.

"Проте, мені здається, що в цій політико-військовій ситуації не так багато людей є, які хочуть знайти істину - як багато тих, хто хоче поквитатися із своїми політичними опонентами. Дуже хотілося, щоб в такій ТСК були правдолюби, які хочуть істини. Але чи буде це так не знаю, і сумніваюсь", - додав він.

Нагадаємо, 21 серпня, в Офісі Генерального прокурора повідомили про результати дослідження Іловайської трагедії в рамках досудового розслідування "за фактом розв’язання та ведення представниками влади РФ і збройних сил країни-окупанта агресивної війни проти України, що спричинило загибель людей та інші тяжкі наслідки".

І згідно з висновками експертів та комплексу інших здобутих доказів, "єдиним фактором, що призвів до трагічних подій під Іловайськом, є військова агресія ЗС РФ". 

Також нагадаємо, в липні стало відомо що в Раді хочуть створити ТСК щодо подій у Слов'янську, Дебальцевому та Іловайську.

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