Армия рф нанесла удар по Покровску в Донецкой области, известно о 4 раненых и 7 поврежденных домов. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

Вечер в Покровске начался взрывами. Город подвергся вражескому удару - пока известно о 4 раненых и 7 поврежденных домах - сообщил Филашкин.

По его словам, на месте атаки работают все экстренные службы, пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

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"Все обстоятельства обстрела и его окончательные последствия устанавливаем", - резюмировал глава ОВА.

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