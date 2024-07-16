Киев • УНН
Российская армия нанесла удар по Покровску в Донецкой области, в результате чего 4 человека получили ранения и 7 домов были повреждены.
Армия рф нанесла удар по Покровску в Донецкой области, известно о 4 раненых и 7 поврежденных домов. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.
Вечер в Покровске начался взрывами. Город подвергся вражескому удару - пока известно о 4 раненых и 7 поврежденных домах
По его словам, на месте атаки работают все экстренные службы, пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.
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