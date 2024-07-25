Киев • УНН
За минувшие сутки российские войска 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Повреждены десятки домов и инфраструктурных объектов, 3 человека ранены.
Российские войска за минувшие сутки 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, ранили 3 человека. В Курахово повреждена многоэтажка, в Константиновке - 3 инфраструктурных объекта, в Торецке - еще один объект инфраструктуры. Об этом сообщил в четверг глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.
За 24 июля россияне ранили 3 жителей Донецкой области. (...) Всего за сутки россияне 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области
По его словам, ситуация по области по состоянию на утро 25 июля такая:
Окупанти активно будують фортифікації на трасі Маріуполь - Донецьк24 июля 2024, 15:04 • 29489 просмотров