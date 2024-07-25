Российские войска за минувшие сутки 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, ранили 3 человека. В Курахово повреждена многоэтажка, в Константиновке - 3 инфраструктурных объекта, в Торецке - еще один объект инфраструктуры. Об этом сообщил в четверг глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

За 24 июля россияне ранили 3 жителей Донецкой области. (...) Всего за сутки россияне 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области - сообщил Филашкин в Telegram.

По его словам, ситуация по области по состоянию на утро 25 июля такая:

Покровский район. В Марьинской громаде обстреляны Максимильяновка, Антоновка и Александрополь. В Курахово прямым попаданием повреждена многоэтажка.

Краматорский район. В Заречном Лиманской громады поврежден дом и разрушен гараж. В Константиновке повреждены 9 домов, 2 нежилых здания, 2 автомобиля и 3 инфраструктурных объекта; в Николаевке ранен человек. В Ильиновской громаде повреждены 11 объектов.

Бахмутский район. В Часовоярской громаде ранен человек, повреждены 7 частных домов и 2 многоэтажки. В Северске 2 дома разрушены и 1 поврежден. В Торецке поврежден инфраструктурный объект.

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