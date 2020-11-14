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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
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Донбасс и Карабах: Кравчук рассказал, есть ли аналогии

Донбасс и Карабах: Кравчук рассказал, есть ли аналогии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. Первый Президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не видит аналогий между агрессией России на востоке Украины и конфликтом в Нагорном Карабахе. Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером", передает УНН.

"Для меня важно, есть ли здесь аналогия с нашим Донбассом. По моему мнению, прямой аналогии быть не может. Но та ситуация, которая там сложилась, и те процессы, и почему они завершились - мы должны и должны очень серьезно анализировать и делать вывод", - сказал Кравчук.

Он вспомнил о недавних договоренностях сторон карабахского конфликта, в частности о введении на территорию миротворцев в России.

В Украине идея такой миссии РФ, по мнению первого президента, является абсурдной.

"Во-вторых, не может быть аналогий, потому что за шесть лет, в которые происходили процессы на Донбассе, все же создан "нормандский формат" и работает минский процесс. То есть действует международная структура, которая анализирует и принимает соответствующие решения", - отметил он.

Напомним, на этой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин приняли заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

Согласно документу, подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, будет развернуто около 2 тыс. российских миротворцев, транспортное сообщение в регионе будет контролировать пограничная служба ФСБ России. Также стало известно, что Россия, имеющая на территории Армении военную базу, отправила в Нагорный Карабах не менее 20 самолетов с российскими военными.

После подписания премьером Армении Николом Пашиняном соответствующего заявления, десятки людей ворвались в здание правительства и парламента страны.

Армянская оппозиция намерена отправить Пашиняна в отставку и аннулировать соглашение по Карабаху.

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